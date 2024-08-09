Пешеходный фонтан в парке "Изумрудный" построят до конца лета

Насладиться им можно будет уже осенью, когда на улице еще тепло

09 августа 2024, 23:25, ИА Амител

Фото: КГКУ "Фонд имущества Алтайского края

Краевое государственное казенное учреждение "Фонд имущества Алтайского края" рассказал, как идет постройка пешеходного фонтата в парке "Изумрудный". Согласно сообщению в Telegram-канале, работы идут по графику.

В фонде назвали пешеходный фонтан между прудом и газонной поляной важным элементом благоустройства территории, который должен создать новую точку притяжения. Все элементы установят так, что по площади можно будет свободно ходить.

"Уже залита чаша, устанавливаются металлические элементы. После этого рабочие приступят к монтажу основного оборудования фонтана. Установлен бордюрный камень для прилегающей территории и дорожек, ведущих к фонтану. В ближайшее время начнутся работы по укладке тротуарной плитки", — заявили в организации.

По планам монтаж завершат к 30 августа. Это позволит насладиться новым объектом в начале осени, когда еще будет тепло.