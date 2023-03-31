Песков допустил обсуждение Путиным и Лукашенко идеи перемирия с Украиной

Однако пока для Киева ничего не меняется, поскольку спецоперация — единственный способ достичь тех целей, которые стоят перед Россией

31 марта 2023, 17:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин может обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко его идею о перемирии с Украиной без права перегруппировки войск. Как сообщает ТАСС, разговор об этом может состояться на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

"Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича, безусловно, два президента – Путин и Лукашенко – продолжат [общение] на следующей неделе, будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, [это] даст возможность президентам ещё раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать", – сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что в контексте Украины ничего не меняется, а СВО будет продолжаться, так как это является в настоящее время единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед Россией.