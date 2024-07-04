Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине
Он подтвердил, что на встрече Эрдогана и Путина обсуждалась тема конфликта на Украине
04 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: "Нет, невозможно".
Он также подтвердил, что на встрече Эрдогана и президента РФ Владимира Путина обсуждалась тема конфликта на Украине.
Напомним, что лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС и провели двусторонние переговоры, которые продлились около часа. Обсуждалось сотрудничество в экономике, в том числе в энергетике, а также туризм. Путин пообещал Эрдогану, что обязательно посетит Турцию.
09:52:05 04-07-2024
Эрдоган не является возможным посредником ----- Может Си Дзиньпин? А может вообще Трамп? Если победит