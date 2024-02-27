Песков: конфликт НАТО и РФ неизбежен в случае отправки западных войск на Украину
Он призвал страны Запада оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчет
27 февраля 2024, 19:12, ИА Амител
Прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен в случае отправки западных войск на Украину. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем.
Песков, комментируя это заявление, отметил, что в таком случае нужно говорить не о вероятности конфликта России и альянса, а "о неизбежности". Он добавил, что западные страны должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчет, а также задаваться вопросом, отвечает ли это интересам их граждан.
19:56:44 27-02-2024
Песков аккуратен в своих высказываниях, а вот от Соловьева и ему подобных уже не раз слышал по ТВ про то, чтобы вдарить по Варшаве или Лондону.
20:06:28 27-02-2024
Алекс (19:56:44 27-02-2024) Песков аккуратен в своих высказываниях, а вот от Соловьева и... Вы ещё Митю Медведева и усатую армянку Симонян не слышали
20:56:01 27-02-2024
Алекс (19:56:44 27-02-2024) Песков аккуратен в своих высказываниях, а вот от Соловьева и... Соловью за это платят. Он актер. Отыгрывает на 100500
22:16:27 27-02-2024
Алекс (19:56:44 27-02-2024) Песков аккуратен в своих высказываниях, а вот от Соловьева и...
Пора заканчивать СВО.В том числе и нетривиальными методами.В Варшаве и Лондоне сами пошли по своему выбранному пути.Скоро придётся ответ держать.
09:24:07 28-02-2024
Алекс (19:56:44 27-02-2024) Песков аккуратен в своих высказываниях, а вот от Соловьева и... Ну кто-то и по Сибири вдарить не считает трагедией, что уж.
19:56:45 27-02-2024
Эммануэль консенсунс ещё не нашла.А если найдёт?
20:35:25 27-02-2024
Песков похож на труса. Боится всех. И своих и НАТО.
08:32:33 28-02-2024
Гость (20:35:25 27-02-2024) Песков похож на труса. Боится всех. И своих и НАТО....
Наверное,НАТО он боится больше.Поэтому и намекнул об интересе граждан тех стран пожить подольше.
09:57:32 28-02-2024
Конфликт идет с конца сороковых годов, то разгораясь, то затухая, в сегодняшней ситуации шансы перасти в ядерную войну резко возрастают.
10:15:05 28-02-2024
Во франции объявился наполеон второй.Хотя,может просто заговаривается.
11:39:30 28-02-2024
отвечает ли это интересам их граждан ---- шерифа Макрона это не очень волнует. Но не всякий случай он им рассказывает, что они заживут лучше после победы над Россией