Песков: конфликт НАТО и РФ неизбежен в случае отправки западных войск на Украину

Он призвал страны Запада оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчет

27 февраля 2024, 19:12, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен в случае отправки западных войск на Украину. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем.

Песков, комментируя это заявление, отметил, что в таком случае нужно говорить не о вероятности конфликта России и альянса, а "о неизбежности". Он добавил, что западные страны должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчет, а также задаваться вопросом, отвечает ли это интересам их граждан.