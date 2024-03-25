Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь
Он не стал указывать позицию по этому вопросу
25 марта 2024, 17:34, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Кремль не участвует в обсуждении возможной отмены моратория на смертную казнь в России. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", — подчеркнул он.
Ранее сенатор Совфеда Елена Афанасьева заявила, что жители России ждут отмены моратория на смертную казнь по ряду тяжелых преступлений, в том числе и по терроризму. Ее инициативу прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул, что ни Госдума, ни верхняя палат парламента не смогут отменить решение Конституционного суда по смертной казни.
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20:14:44 25-03-2024
Значит надо чтобы Конституционный суд отменил принятое решение! Не желаю кормить террористов и педофилов!
22:37:15 25-03-2024
А уже пора-бы.
09:24:50 26-03-2024
И в следующей статье:
"Убить их всех". Медведев рассказал, какое наказание ожидает совершивших теракт
Такое же наказание, подчеркнул он, должны понести все причастные к теракту в "Крокус Сити Холле"