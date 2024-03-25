Песков: Кремль не участвует в дискуссии о моратории на смертную казнь

Он не стал указывать позицию по этому вопросу

25 марта 2024, 17:34, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Кремль не участвует в обсуждении возможной отмены моратория на смертную казнь в России. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии", — подчеркнул он.

Ранее сенатор Совфеда Елена Афанасьева заявила, что жители России ждут отмены моратория на смертную казнь по ряду тяжелых преступлений, в том числе и по терроризму. Ее инициативу прокомментировал сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул, что ни Госдума, ни верхняя палат парламента не смогут отменить решение Конституционного суда по смертной казни.