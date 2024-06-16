Песков: наступление ВС РФ на Харьков закончится после создания санитарной зоны
Представитель Кремля добавил, что наступление российских войск на участке продолжается
16 июня 2024, 20:27, ИА Амител
Продвижение ВС РФ на харьковском направлении остановится, когда будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
"Пока мы не обезопасим Белгородскую область, другие наши регионы от таких варварских обстрелов, создание санитарной зоны не прекратится", – сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.
Представитель Кремля добавил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном прекращении огня.
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