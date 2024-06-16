Песков: наступление ВС РФ на Харьков закончится после создания санитарной зоны

Представитель Кремля добавил, что наступление российских войск на участке продолжается

16 июня 2024, 20:27, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Продвижение ВС РФ на харьковском направлении остановится, когда будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

"Пока мы не обезопасим Белгородскую область, другие наши регионы от таких варварских обстрелов, создание санитарной зоны не прекратится", – сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

Представитель Кремля добавил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном прекращении огня.