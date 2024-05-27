Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

Он назвал последние заявления Столтенберга противоречивыми

27 мая 2024, 20:17, ИА Амител

Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противоречащими друг другу призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить по территории России и не допустить участия НАТО в конфликте. Об этом он сказал во время разговора с журналистами РЕН ТВ.

Ранее Столтенберг предложил союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения. Вместе с тем на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств НАТО не должно быть на земле или в небе Украины – в противном случае удержать альянс в стороне от конфликта будет очень сложно.

"Это противоречащие заявления", – сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что НАТО не близится к прямой конфронтации с Россией, а в ней уже находится.