Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине
Он назвал последние заявления Столтенберга противоречивыми
27 мая 2024, 20:17, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противоречащими друг другу призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ВСУ бить по территории России и не допустить участия НАТО в конфликте. Об этом он сказал во время разговора с журналистами РЕН ТВ.
Ранее Столтенберг предложил союзникам по НАТО рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения. Вместе с тем на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств НАТО не должно быть на земле или в небе Украины – в противном случае удержать альянс в стороне от конфликта будет очень сложно.
"Это противоречащие заявления", – сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что НАТО не близится к прямой конфронтации с Россией, а в ней уже находится.
02:21:56 28-05-2024
Кремлевскые вумники поражают. Это было известно всем с самого начала СВО и народ постоянно все нарастающе возмущается почему верховные изменнически не пресекали не пресекают и быстрее всего не будут это на корню пресекать, придумав предательский отмаз, что не всегда надо отвечать на их агрессивные действия, фактически поощряя их