Песков назвал действия ВС РФ в рамках СВО ответом киевскому режиму
Он подчеркнул, что украинские власти подтвердили свой террористический статус
06 июня 2025, 20:00, ИА Амител
Действия российских военных в рамках СВО – это и есть ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными, – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас приобрел все характеристики террористического", – сказал Песков.
Ранее Минобороны РФ заявило, что ночью российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ.
21:56:53 06-06-2025
Эти предприятия просто недавно открылись видимо
22:39:44 06-06-2025
молодцы , ребята. Работайте. Наши исторически земли, все правильно делаете
22:48:56 06-06-2025
Попали?
00:18:01 07-06-2025
Пескову верить, себя не уважать