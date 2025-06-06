Песков назвал действия ВС РФ в рамках СВО ответом киевскому режиму

Он подчеркнул, что украинские власти подтвердили свой террористический статус

06 июня 2025, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Действия российских военных в рамках СВО – это и есть ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными, – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас приобрел все характеристики террористического", – сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ночью российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ.