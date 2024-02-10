Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону

По его словам, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку

10 февраля 2024, 16:33, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону – это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку. По мнению Пескова, этого ожидать и вовсе нельзя.

"Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать", – сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил о словах самого президента в интервью Карлсону, который отметил, что бороться с США в пропагандистском плане крайне сложно. Песков напомнил, что "англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, газетами и так далее".