Песков назвал главную цель интервью Путина Карлсону
По его словам, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку
10 февраля 2024, 16:33, ИА Амител
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону – это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, огромное количество просмотров "вовсе не значит" поддержку. По мнению Пескова, этого ожидать и вовсе нельзя.
"Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать", – сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил о словах самого президента в интервью Карлсону, который отметил, что бороться с США в пропагандистском плане крайне сложно. Песков напомнил, что "англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, газетами и так далее".
16:46:50 10-02-2024
Кто его там будет слушать ???
21:33:14 10-02-2024
Гость (16:46:50 10-02-2024) Кто его там будет слушать ??? ... 75 миллионов просмотров двухчасового интервью за восемь часов. Спустя 17 часов просмотров было уже 122 миллиона в Х, и 6,5 миллионов в ютьюбе. Вот тебе и никто смотреть не будет.
16:50:43 10-02-2024
А нам главное что бы он народ свой услышал...
18:30:49 10-02-2024
Всего лишь для президентской избирательной кампании Трампа, чтобы показать, что с Бидоном никто не хочет общаться всерьёз. Карлсон трампист.
20:56:45 10-02-2024
человечество соскучилось по здравым,разумным,логически обоснованным рассуждениям.Карлсон умничка,профи.вовремя поймал то мгновение,когда эта беседа созрела до необходимости.