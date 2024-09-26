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Песков назвал изменения в ядерную доктрину РФ сигналом для недружественных стран

Хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно

26 сентября 2024, 17:21, ИА Амител

Владимир Путин и Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Изменения в ядерную доктрину, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, являются определенным сигналом для недружественных стран. Как сообщает "Интерфакс", об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", – ответил Песков.

Он также заметил, что хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно. По словам представителя Кремля, проводится "корректировка ядерного сдерживания" с учетом напряженности, складывающейся у границ.

Вместе с тем он не смог сказать, когда будут опубликованы внесенные в ядерную доктрину изменения.

Политика

Комментарии 3

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Гога

22:20:24 26-09-2024

Ну и не нужно уже рассказывать про изменения в доктрине. Пусть думают, какие там у них демократические цели, если есть изменения... (См. выше!).

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slovensko

23:27:29 26-09-2024

«В этой связи нам стоит вновь поразмыслить над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье»»,

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Гость

08:46:11 27-09-2024

-"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", – ответил Песков." И надо добавить, даже если нападение будет с перочинным ножом.

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