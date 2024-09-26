Песков назвал изменения в ядерную доктрину РФ сигналом для недружественных стран
Хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно
26 сентября 2024, 17:21, ИА Амител
Изменения в ядерную доктрину, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, являются определенным сигналом для недружественных стран. Как сообщает "Интерфакс", об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", – ответил Песков.
Он также заметил, что хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно. По словам представителя Кремля, проводится "корректировка ядерного сдерживания" с учетом напряженности, складывающейся у границ.
Вместе с тем он не смог сказать, когда будут опубликованы внесенные в ядерную доктрину изменения.
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Ну и не нужно уже рассказывать про изменения в доктрине. Пусть думают, какие там у них демократические цели, если есть изменения... (См. выше!).
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-"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", – ответил Песков." И надо добавить, даже если нападение будет с перочинным ножом.