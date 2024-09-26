Песков назвал изменения в ядерную доктрину РФ сигналом для недружественных стран

Хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно

26 сентября 2024, 17:21, ИА Амител

Владимир Путин и Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Изменения в ядерную доктрину, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, являются определенным сигналом для недружественных стран. Как сообщает "Интерфакс", об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными", – ответил Песков.

Он также заметил, что хоть пока озвученные изменения и не меняют ситуацию в мире, о ядерном потенциале РФ всем хорошо известно. По словам представителя Кремля, проводится "корректировка ядерного сдерживания" с учетом напряженности, складывающейся у границ.

Вместе с тем он не смог сказать, когда будут опубликованы внесенные в ядерную доктрину изменения.