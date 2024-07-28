Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже

Он отметил, что выступление не могло быть организовано без ведома и согласия Международного олимпийского комитета

28 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", – подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что церемония не могла быть организована без ведома и согласия Международного олимпийского комитета – об этом российские власти знают из опыта организации ОИ-2014. Сам МОК таким образом встал на "совершенно скользкую дорожку".

Песков добавил, что некоторые элементы трансляции запрещены по закону в России. Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, что не видели этого.

Напомним, что ОИ-2024 проходит с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в них только под нейтральным флагом.