Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
Он отметил, что выступление не могло быть организовано без ведома и согласия Международного олимпийского комитета
28 июля 2024, 15:10, ИА Амител
Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", – подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что церемония не могла быть организована без ведома и согласия Международного олимпийского комитета – об этом российские власти знают из опыта организации ОИ-2014. Сам МОК таким образом встал на "совершенно скользкую дорожку".
Песков добавил, что некоторые элементы трансляции запрещены по закону в России. Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, что не видели этого.
Напомним, что ОИ-2024 проходит с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в них только под нейтральным флагом.
15:55:16 28-07-2024
Напоминает анекдот:
В одном общежитии студент пожаловался в администрацию вуза о том, что студентки в соседнем корпусе напротив ведут себя непристойно и мешают ему заниматься.
Приходят проверяющие, смотрят в окно:
- Да чем же вам они мешают?! Ничего не видно!
- Ага, а вы вот на этот шкаф с моим биноклем залезьте!..
18:33:40 28-07-2024
Кхм... (15:55:16 28-07-2024) Напоминает анекдот:В одном общежитии студент пожалов... Его спросили про актуальное мировое событие, он ответил. Никакого сходства с колхозными анекдотами здесь не вижу.
16:45:36 28-07-2024
Прям заинтриговал! Надо будет глянуть.
18:32:44 28-07-2024
Гость (16:45:36 28-07-2024) Прям заинтриговал! Надо будет глянуть.... Бородатую бабу на эвровидении видел? Вот также, только еще мерзотнее.
05:22:30 29-07-2024
Гость (18:32:44 28-07-2024) Бородатую бабу на эвровидении видел? Вот также, только еще м... зачем ты тогда это смотрел?
18:11:46 28-07-2024
Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, что не видели этого.
- Тебя бы не видеть была бы бОльная радость.
20:41:54 28-07-2024
Гость (18:11:46 28-07-2024) Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, чт... Больная радость - это нечто. Вы там лечитесь, таблетки принимайте. Авось поможет…
21:18:28 29-07-2024
Гость (20:41:54 28-07-2024) Больная радость - это нечто. Вы там лечитесь, таблетки прини...
Ну что, умничка, граммарнаци, что поймал на опечатке, вернее замете Т9. Пирожок с полочки возьми и радуйся великому достижению в своей жизни. Думаю, что первому и последнему.
18:13:38 28-07-2024
Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов, трансы бородатые, пародия на христианские картину Тайная вечеря геями, трансами и лезбиянками, жирными. Напоминает низкобюджетную порновечеринку.
19:16:33 28-07-2024
мазафака (18:13:38 28-07-2024) Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов... Почему все обсуждают только это.
Да блок этот с гендерами и т.п. был.
Правда картина там совсем другая. Подняли вой не по тому поводу. Просто справедливости ради говорю. Картина Пир богов называется. И она имеет отношение к Парижу, там находится.
Да мне тоже этот блок не понравился. Не зачем он. Но было множество красивых моментов. Почему то все молчат про это. Вот что удивительно. Хотя нет. Не удивительно))
20:44:27 28-07-2024
Гость (19:16:33 28-07-2024) Почему все обсуждают только это.Да блок этот с гендерами... Чего там красивого было? Мария Антуанетта с отрубленной головой? Гитаристы на стенах? Лодки в говноречке? Что красивого?
11:07:10 29-07-2024
Гость (20:44:27 28-07-2024) Чего там красивого было? Мария Антуанетта с отрубленной голо... ну так вас же не заставляет никто смотреть эти "убогие" игрища! Специально для вас есть игры брикс с невидимыми участниками, чемпионат по метанию коровьих лепешек, олимпиада по огуречному хрусту и т.д. Наслаждайтесь!
12:09:20 29-07-2024
Гость (11:07:10 29-07-2024) ну так вас же не заставляет никто смотреть эти "убогие" игри... Ты посмотри, оппик зашел на ветку, и везде наследил)
Стоит хоть каким-либо образом кому-нибудь поддержать хоть что-то, что по мнению радикальной оппозиции поддерживает Путина, как тут же эти люди начинают возражать, независимо от того, имеет это под собой хоть какие-то основания или нет. Ну а, как вы догадываетесь, по мнению радикальной оппозиции — Путина поддерживает любой человек, который хоть что-то поддерживает в России, даже самую малость. Стоило значительной части нашего общества возмутиться некоторым моментам церемонии открытия Олимпиады, как тут же оппики стали неистово оправдывать произошедшее. Уже и сами французы начинают говорить, что перебор, и даже организаторы приносят извинения, американские спонсоры уходят. Но оппики изо всех сил защищают случившееся и говорят, что так и надо, так и должно было быть. Причина одна: по их мнению Путину и его адептам не понравилось. Уверяю, если бы Владимир Владимирович или те, кто по их мнению поддерживает Владимира Владимировича, сказали бы, мол, прекрасное открытие, особенно тема с Тайной вечерей зашла , то мы бы услышали от тех же оппиков тотальный разнос и беспощадную критику. Вы просто очень больные люди...
20:05:34 28-07-2024
мазафака (18:13:38 28-07-2024) Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов...
Ты специально из почти пятичасовой программы выискивал эти полутораминутные отрезки? Да уж, кого что интересует. Для просвещения - леСбиянки.
20:43:25 28-07-2024
Гость (20:05:34 28-07-2024) Ты специально из почти пятичасовой программы выискивал э... Зачем это на открытии Олимпиады вообще? Там что, фестиваль ЛГБТ открывали или праздник якобы спорта?
11:10:56 29-07-2024
Гость (20:43:25 28-07-2024) Зачем это на открытии Олимпиады вообще? Там что, фестиваль Л... вам бы марш-броски с оружием, убийствами и насилием зашли, правда? это ведь так мило и по домашнему
19:37:15 28-07-2024
Когда не несет пургу - говорит здраво.
20:07:07 28-07-2024
Та же пародия в мультфильме никого никогда не смущала... Уж сколько пародий было на эту ТВ - не пересчитать.
20:45:51 28-07-2024
Гость (20:07:07 28-07-2024) Та же пародия в мультфильме никого никогда не смущала... Уж ... Какая пародия? Это официальное открытие летних олимпийских игр. Там про спорт должно быть, а не пародии на порномультфильмы.
08:50:08 29-07-2024
Вот интересно нахрена они это делают? Правда что ли сатанисты? Там вроде бы олимпийский огонь нес Всадник Апокалипсиса? Все как в Библии, неужели правда к концу готовятся?
09:21:45 29-07-2024
Гость (08:50:08 29-07-2024) Вот интересно нахрена они это делают? Правда что ли сатанист... знаки и символы правят миром.
09:34:54 29-07-2024
Гейропейцы в очередной раз продемонстрировали свою сущность и если кому то это зрелище понравилось, велком в дружную европейскую семью.
11:18:38 29-07-2024
В 2016 году они уже демонстрировали подобное представление на открытии Готардского тоннеля, но это было чисто их гейропейское мероприятие, теперь они вносят это на мировой уровень.