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Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже

Он отметил, что выступление не могло быть организовано без ведома и согласия Международного олимпийского комитета

28 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru
Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", – подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что церемония не могла быть организована без ведома и согласия Международного олимпийского комитета – об этом российские власти знают из опыта организации ОИ-2014. Сам МОК таким образом встал на "совершенно скользкую дорожку".

Песков добавил, что некоторые элементы трансляции запрещены по закону в России. Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, что не видели этого.

Напомним, что ОИ-2024 проходит с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в них только под нейтральным флагом.

Спорт Дмитрий Песков

Комментарии 23

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Кхм...

15:55:16 28-07-2024

Напоминает анекдот:

В одном общежитии студент пожаловался в администрацию вуза о том, что студентки в соседнем корпусе напротив ведут себя непристойно и мешают ему заниматься.
Приходят проверяющие, смотрят в окно:
- Да чем же вам они мешают?! Ничего не видно!
- Ага, а вы вот на этот шкаф с моим биноклем залезьте!..

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Гость

18:33:40 28-07-2024

Кхм... (15:55:16 28-07-2024) Напоминает анекдот:В одном общежитии студент пожалов... Его спросили про актуальное мировое событие, он ответил. Никакого сходства с колхозными анекдотами здесь не вижу.

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Гость

16:45:36 28-07-2024

Прям заинтриговал! Надо будет глянуть.

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Гость

18:32:44 28-07-2024

Гость (16:45:36 28-07-2024) Прям заинтриговал! Надо будет глянуть.... Бородатую бабу на эвровидении видел? Вот также, только еще мерзотнее.

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Гость

05:22:30 29-07-2024

Гость (18:32:44 28-07-2024) Бородатую бабу на эвровидении видел? Вот также, только еще м... зачем ты тогда это смотрел?

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Гость

18:11:46 28-07-2024

Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, что не видели этого.

- Тебя бы не видеть была бы бОльная радость.

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Гость

20:41:54 28-07-2024

Гость (18:11:46 28-07-2024) Он считает, что российские зрители могут лишь радоваться, чт... Больная радость - это нечто. Вы там лечитесь, таблетки принимайте. Авось поможет…

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Гость

21:18:28 29-07-2024

Гость (20:41:54 28-07-2024) Больная радость - это нечто. Вы там лечитесь, таблетки прини...
Ну что, умничка, граммарнаци, что поймал на опечатке, вернее замете Т9. Пирожок с полочки возьми и радуйся великому достижению в своей жизни. Думаю, что первому и последнему.

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мазафака

18:13:38 28-07-2024

Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов, трансы бородатые, пародия на христианские картину Тайная вечеря геями, трансами и лезбиянками, жирными. Напоминает низкобюджетную порновечеринку.

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Гость

19:16:33 28-07-2024

мазафака (18:13:38 28-07-2024) Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов... Почему все обсуждают только это.
Да блок этот с гендерами и т.п. был.
Правда картина там совсем другая. Подняли вой не по тому поводу. Просто справедливости ради говорю. Картина Пир богов называется. И она имеет отношение к Парижу, там находится.
Да мне тоже этот блок не понравился. Не зачем он. Но было множество красивых моментов. Почему то все молчат про это. Вот что удивительно. Хотя нет. Не удивительно))

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Гость

20:44:27 28-07-2024

Гость (19:16:33 28-07-2024) Почему все обсуждают только это.Да блок этот с гендерами... Чего там красивого было? Мария Антуанетта с отрубленной головой? Гитаристы на стенах? Лодки в говноречке? Что красивого?

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Гость

11:07:10 29-07-2024

Гость (20:44:27 28-07-2024) Чего там красивого было? Мария Антуанетта с отрубленной голо... ну так вас же не заставляет никто смотреть эти "убогие" игрища! Специально для вас есть игры брикс с невидимыми участниками, чемпионат по метанию коровьих лепешек, олимпиада по огуречному хрусту и т.д. Наслаждайтесь!

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Гость

12:09:20 29-07-2024

Гость (11:07:10 29-07-2024) ну так вас же не заставляет никто смотреть эти "убогие" игри... Ты посмотри, оппик зашел на ветку, и везде наследил)
Стоит хоть каким-либо образом кому-нибудь поддержать хоть что-то, что по мнению радикальной оппозиции поддерживает Путина, как тут же эти люди начинают возражать, независимо от того, имеет это под собой хоть какие-то основания или нет. Ну а, как вы догадываетесь, по мнению радикальной оппозиции — Путина поддерживает любой человек, который хоть что-то поддерживает в России, даже самую малость. Стоило значительной части нашего общества возмутиться некоторым моментам церемонии открытия Олимпиады, как тут же оппики стали неистово оправдывать произошедшее. Уже и сами французы начинают говорить, что перебор, и даже организаторы приносят извинения, американские спонсоры уходят. Но оппики изо всех сил защищают случившееся и говорят, что так и надо, так и должно было быть. Причина одна: по их мнению Путину и его адептам не понравилось. Уверяю, если бы Владимир Владимирович или те, кто по их мнению поддерживает Владимира Владимировича, сказали бы, мол, прекрасное открытие, особенно тема с Тайной вечерей зашла , то мы бы услышали от тех же оппиков тотальный разнос и беспощадную критику. Вы просто очень больные люди...

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Гость

20:05:34 28-07-2024

мазафака (18:13:38 28-07-2024) Я вчера глянул, это что-то с чем-то: торчащие яйца из трусов...
Ты специально из почти пятичасовой программы выискивал эти полутораминутные отрезки? Да уж, кого что интересует. Для просвещения - леСбиянки.

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Гость

20:43:25 28-07-2024

Гость (20:05:34 28-07-2024) Ты специально из почти пятичасовой программы выискивал э... Зачем это на открытии Олимпиады вообще? Там что, фестиваль ЛГБТ открывали или праздник якобы спорта?

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Гость

11:10:56 29-07-2024

Гость (20:43:25 28-07-2024) Зачем это на открытии Олимпиады вообще? Там что, фестиваль Л... вам бы марш-броски с оружием, убийствами и насилием зашли, правда? это ведь так мило и по домашнему

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Musik

19:37:15 28-07-2024

Когда не несет пургу - говорит здраво.

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Гость

20:07:07 28-07-2024

Та же пародия в мультфильме никого никогда не смущала... Уж сколько пародий было на эту ТВ - не пересчитать.

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Гость

20:45:51 28-07-2024

Гость (20:07:07 28-07-2024) Та же пародия в мультфильме никого никогда не смущала... Уж ... Какая пародия? Это официальное открытие летних олимпийских игр. Там про спорт должно быть, а не пародии на порномультфильмы.

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Гость

08:50:08 29-07-2024

Вот интересно нахрена они это делают? Правда что ли сатанисты? Там вроде бы олимпийский огонь нес Всадник Апокалипсиса? Все как в Библии, неужели правда к концу готовятся?

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Мусик

09:21:45 29-07-2024

Гость (08:50:08 29-07-2024) Вот интересно нахрена они это делают? Правда что ли сатанист... знаки и символы правят миром.

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Гость

09:34:54 29-07-2024

Гейропейцы в очередной раз продемонстрировали свою сущность и если кому то это зрелище понравилось, велком в дружную европейскую семью.

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Гость

11:18:38 29-07-2024

В 2016 году они уже демонстрировали подобное представление на открытии Готардского тоннеля, но это было чисто их гейропейское мероприятие, теперь они вносят это на мировой уровень.

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