Песков назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева
Он отметил, что РФ открыта для любого диалога, если это позволит достичь поставленных целей
01 июля 2024, 20:49, ИА Амител
Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, если это позволит достичь ранее поставленных целей. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности переговоров через посредников.
"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость", – сказал Песков.
Он добавил, что речь идет о формате, когда представители готовят решение того или иного кризиса, а после, если документ удовлетворяет Киев, должен обсуждаться с представителями РФ.
08:11:24 02-07-2024
с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили --- так на денацификацию и демилитаризацию Зеленский не пойдет, его порвут
15:48:27 02-07-2024
Гость (08:11:24 02-07-2024) с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили --... Его порвут при любом раскладе. Не наши, так свои же, когда начнут гешефт считать...