Песков назвал условие для начала переговоров Москвы и Киева

Он отметил, что РФ открыта для любого диалога, если это позволит достичь поставленных целей

01 июля 2024, 20:49, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/675078

Россия открыта для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, если это позволит достичь ранее поставленных целей. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности переговоров через посредников.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость", – сказал Песков.

Он добавил, что речь идет о формате, когда представители готовят решение того или иного кризиса, а после, если документ удовлетворяет Киев, должен обсуждаться с представителями РФ.