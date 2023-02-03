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Песков назвал уткой публикации, что США предлагали план с уступкой территорий Украины

Ранее в Белом доме также опровергли эти заявления. В ЦРУ назвали такие предположения как "полностью ложные"

03 февраля 2023, 18:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что США якобы предлагали план мирного урегулирования конфликта на Украине с уступкой 20% территорий РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы посещал Москву и Киев, где якобы договаривался со сторонами о плане мирного урегулирования с уступкой 20% территорий Украины России. 

"Это утка", – сказал представитель Кремля в ответ на то, передавал ли глава ЦРУ такое предложение.

Отметим, что ранее в Белом доме также опровергли такие заявления. В ЦРУ назвали их как "полностью ложные". 

Комментарии 8

  • 20% территории Украины?Это ни о чем.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нет украины, это все исконно русские земли.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • это утка на 75 % предложение было. Нам надо 90 в смысле не нам а кто с этого поимеет. Мне - годовой бюджет семьи в год. А вам?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нет украины, это все исконно русские земли. ---- Не открывай ящик Пандоры, можешь сам в него угодить
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нет украины, это все исконно русские земли. --- срочно передай эту информацию в Генштаб и Президенту. Так же в ООН черкани письмо о своём открытии
    04 февраля, Гость   Ответить
  • А кто же открыл ящик Пандоры, совершив кровавый переворот в Киеве и 8 лет обстреливал Донбасс,исторически населённый русскими людьми?
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Так же в ООН черкани письмо о своём открытии **** Если скудноват в знаниях, то обратись к специалистам, там тебе подскажут. Страна 404 - искусственное образование из осколков Венгрии, Польши, России. Донбасс, Крым, Харьков, Одесса, Днепропетровск - всегда были территориями с преобладанием русского населения до 80%. Закарпатье - Венгрия. Галиция и Волынь - Польша. И только если ивано-франковск с тернополем и были с преобладанием хохлов, то в лучшем случае.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Значит не утка.
    04 февраля, Гость   Ответить
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