Песков назвал уткой публикации, что США предлагали план с уступкой территорий Украины

Ранее в Белом доме также опровергли эти заявления. В ЦРУ назвали такие предположения как "полностью ложные"

03 февраля 2023, 18:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что США якобы предлагали план мирного урегулирования конфликта на Украине с уступкой 20% территорий РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы посещал Москву и Киев, где якобы договаривался со сторонами о плане мирного урегулирования с уступкой 20% территорий Украины России.

"Это утка", – сказал представитель Кремля в ответ на то, передавал ли глава ЦРУ такое предложение.

Отметим, что ранее в Белом доме также опровергли такие заявления. В ЦРУ назвали их как "полностью ложные".