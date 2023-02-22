Песков не стал комментировать сообщения о неудачном пуске ракеты "Сармат"

МИД РФ Сергей Рябков призвал не верить всему, что появляется в СМИ

22 февраля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кремле не комментируют сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что РФ провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Не могу ответить на этот вопрос, это всё-таки прерогатива Минобороны", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о неудачном пуске ракеты "Сармат", призвал не верить всему, что появляется в СМИ.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия на этой неделе якобы неудачно испытала МБР "Сармат". По данным телеканала, российская сторона уведомила о планах проведения такого испытания Вашингтон.