Песков не стал комментировать сообщения о неудачном пуске ракеты "Сармат"
МИД РФ Сергей Рябков призвал не верить всему, что появляется в СМИ
22 февраля 2023, 17:57, ИА Амител
В Кремле не комментируют сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что РФ провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает "Интерфакс".
"Не могу ответить на этот вопрос, это всё-таки прерогатива Минобороны", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о неудачном пуске ракеты "Сармат", призвал не верить всему, что появляется в СМИ.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия на этой неделе якобы неудачно испытала МБР "Сармат". По данным телеканала, российская сторона уведомила о планах проведения такого испытания Вашингтон.
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