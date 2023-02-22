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Песков не стал комментировать сообщения о неудачном пуске ракеты "Сармат"

МИД РФ Сергей Рябков призвал не верить всему, что появляется в СМИ

22 февраля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

 В Кремле не комментируют сообщения некоторых зарубежных СМИ о том, что РФ провела неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом сообщает "Интерфакс"

"Не могу ответить на этот вопрос, это всё-таки прерогатива Минобороны", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о неудачном пуске ракеты "Сармат", призвал не верить всему, что появляется в СМИ.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия на этой неделе якобы неудачно испытала МБР "Сармат". По данным телеканала, российская сторона уведомила о планах проведения такого испытания Вашингтон.

Комментарии 8

  • А чё так ?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Информации много, а правды нет, не в каких СМИ.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Всю дискотеку лужниковскую испортили Найти виновных и как врагов-народа, со всей проллетарской ненавистью ...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Нет сегодня тех кому можно верить
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а что вагнеровцы слёзно боеприпасы просят - тоже не верить?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Что за фигня творится? Похвалился Владимир Владимирович Сарматой, а она чертовка, ни кто не знает улетела или нет.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Плохая новость. Наверное год назад надо было сначала попробовать
    23 февраля, Гость   Ответить
  • А гиперзвуковые летают?
    23 февраля, Гость   Ответить
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