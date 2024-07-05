Песков: никаких подвижек к переговорам по Украине нет

По его словам, видно нежелание Киева идти на мирное решение конфликта

05 июля 2024, 22:22, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Никаких подвижек к переговорному процессу по Украине сейчас нет, скорее прослеживается нежелание Киева идти на переговоры. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент же сказал, что сейчас пока нет никаких подвижек. Мы неоднократно говорили, что пока не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается нежелание идти на переговоры", – сказал Песков.

Напомним, что 5 июля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщали СМИ, лидеры обсудили вопросы, которые связаны с украинским кризисом.

С 1 июля Венгрия председательствует в Совете ЕС. Решение Орбана приехать в Москву осудили в Еврокомиссии. Ее представитель заявил, что премьер не согласовал это решение, таким образом подорвав единство сообщества.