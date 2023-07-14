Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку

Так он прокомментировал сообщения турецких СМИ, по которым президент России Владимир Путин якобы согласился на продление действия договора

14 июля 2023, 21:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не делала каких-либо заявлений о продлении зерновой сделки. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал сообщения турецких СМИ, по которым президент России Владимир Путин якобы согласился на продление действия договора.

"Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было", — сказал он.

Напомним, что турецкие СМИ ссылались на президента Турции Реджепа Эрдогана. При этом он якобы заявил, что у него с Путиным "одинаковое мнение относительно продления зернового коридора".