Песков подтвердил, что российские миротворцы выходят из Карабаха
Решение принято верховным руководством России и Азербайджана
17 апреля 2024, 21:12, ИА Амител
Российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Как сообщает "Лента.ру", информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так", – сказал Песков.По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана. По его словам, Минобороны двух стран принимают меры для реализации этих решений.
Азербайджанские СМИ ранее заявляли, что первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию албанского храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Монастырь переехал под охрану азербайджанской полиции.
Напомним, что российские миротворцы находились на территории Карабаха с 2020 года. Контингент располагался вдоль линии соприкосновения Армении и Азербайджана, а также вдоль Лачинского коридора.
22:17:42 17-04-2024
Чтоб понять безмозглость нужно иметь хотя бы пару клеток интеллекта
06:15:53 18-04-2024
Прощай Армения,,, (22:17:42 17-04-2024) Чтоб понять безмозглость нужно иметь хотя бы пару клеток инт... Пока это не Армения, а Карабах. Там и не было миротворцев до известных событий.
07:48:17 18-04-2024
Армения всегда признавала Карабах территорией Азербайджана, а Пашинян оформил это на практике. Армяне теперь дружат с Западом
08:30:52 18-04-2024
И для фронта подмога
09:51:06 18-04-2024
А при чём там албанский храм?