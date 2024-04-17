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Песков подтвердил, что российские миротворцы выходят из Карабаха

Решение принято верховным руководством России и Азербайджана

17 апреля 2024, 21:12, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Как сообщает "Лента.ру", информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так", – сказал Песков.По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана. По его словам, Минобороны двух стран принимают меры для реализации этих решений.

Азербайджанские СМИ ранее заявляли, что первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию албанского храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Монастырь переехал под охрану азербайджанской полиции.

Напомним, что российские миротворцы находились на территории Карабаха с 2020 года. Контингент располагался вдоль линии соприкосновения Армении и Азербайджана, а также вдоль Лачинского коридора.

Политика Армия

Комментарии 5

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Прощай Армения,,,

22:17:42 17-04-2024

Чтоб понять безмозглость нужно иметь хотя бы пару клеток интеллекта

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Гость

06:15:53 18-04-2024

Прощай Армения,,, (22:17:42 17-04-2024) Чтоб понять безмозглость нужно иметь хотя бы пару клеток инт... Пока это не Армения, а Карабах. Там и не было миротворцев до известных событий.

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Гость

07:48:17 18-04-2024

Армения всегда признавала Карабах территорией Азербайджана, а Пашинян оформил это на практике. Армяне теперь дружат с Западом

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Гость

08:30:52 18-04-2024

И для фронта подмога

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Гость

09:51:06 18-04-2024

А при чём там албанский храм?

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