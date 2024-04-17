Песков подтвердил, что российские миротворцы выходят из Карабаха

Решение принято верховным руководством России и Азербайджана

17 апреля 2024, 21:12, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

Российские миротворцы начали выходить из Нагорного Карабаха. Как сообщает "Лента.ру", информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так", – сказал Песков.По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, решение о выводе миротворцев из Карабаха было принято верховным руководством России и Азербайджана. По его словам, Минобороны двух стран принимают меры для реализации этих решений.

Азербайджанские СМИ ранее заявляли, что первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию албанского храма Худаванг в Кельбаджарском районе несколько дней назад. Монастырь переехал под охрану азербайджанской полиции.

Напомним, что российские миротворцы находились на территории Карабаха с 2020 года. Контингент располагался вдоль линии соприкосновения Армении и Азербайджана, а также вдоль Лачинского коридора.