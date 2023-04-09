Песков прокомментировал реакцию Запада на размещения ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – сказал Песков.