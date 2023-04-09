Песков прокомментировал реакцию Запада на размещения ядерного оружия в Белоруссии
По его словам, назвать подобное можно истерией
09 апреля 2023, 15:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", – сказал Песков.
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