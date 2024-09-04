Песков прокомментировал слова Зеленского об удерживании территорий под Курском
Он подчеркнул, что Киев проявил свою сущность
04 сентября 2024, 19:23, ИА Амител
В Кремле ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского об удерживании территории под Курском, заявив, что "киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье". Как сообщает Life.ru, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил, что украинские войска планируют удерживать захваченные российские территории, поскольку они являются неотъемлемой частью его "победного плана" по прекращению конфликта.
"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и выполнять те задачи, которые стоят", – обозначил Песков.
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Официальный представитель Кремля уточнил, что перед Россией стоит задача по завершению специальной военной операции (СВО) на Украине.
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Как то ни о чем
12:20:30 05-09-2024
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Приблизительно 200 тысячная армия войдет сразу а затем пентагон еще миллион солдат перебросит
Это мне во сне позавчера убитый польский натовский генерал сообщил. Замес амеры готовят нам сильно крутой