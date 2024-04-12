Песков: Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу

Готовившийся в марте 2022 года стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине, но за два года появился ряд новых реалий

12 апреля 2024, 19:10, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что готовность "к диалогу, переговорам" была подтверждена президентом вчера. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле не замечают подобной готовности у украинской стороны.

Представитель президента также отметил, что готовившийся в марте 2022 года стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине, но за два года появился ряд новых реалий, которые необходимо учитывать.