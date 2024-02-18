Песков раскрыл детали доклада Путину о взятии Авдеевки

По его словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды

18 февраля 2024, 16:42, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

По его словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды. О полном взятии города под контроль Путину доложили после обеда.

Отмечается, что российским военным понадобилось несколько часов для начала зачистки Авдеевки. Песков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) "начали массовое бегство, оставляя позиции".