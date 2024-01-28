Песков рассказал, как он совмещает работу с семьей

По его словам, дети важнее рабочих обязанностей

28 января 2024, 17:57, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1344990

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как он совмещает работу с семейными обязанностями. Его слова передает РИА Новости.

"Я думаю, что вряд ли стоит, наверное, усложнять то, что не так сложно. Но и упрощать тоже нельзя. Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учебу, в работу потом", – сказал Песков.

Он добавил, что члены семьи, скорее всего, обижаются на него, из-за того что он много работает, но со временем они к этому привыкают.

Заканчивая свои рассуждения, Песков заявил, что дети для него важнее работы.