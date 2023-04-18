Песков: разговоры о второй волне мобилизации в Кремле не ведутся
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай не исключил её проведение
18 апреля 2023, 22:50, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся обсуждение второй волны мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как отмечает канал, ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что не исключает вторую волну мобилизации. Песков же заявил, что в Кремле не обсуждают эту тему.
Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.
21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходит подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.
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