Песков: разговоры о второй волне мобилизации в Кремле не ведутся

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай не исключил её проведение

18 апреля 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведётся обсуждение второй волны мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечает канал, ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что не исключает вторую волну мобилизации. Песков же заявил, что в Кремле не обсуждают эту тему.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о её завершении.

21 декабря Путин в ходе заседания Минобороны РФ заявлял, что сейчас на полигонах ведомства проходит подготовку половина от суммарного числа в 300 тысяч мобилизованных. Он назвал это достаточным для проведения специальной военной операции РФ на Украине.