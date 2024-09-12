Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции

Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией

12 сентября 2024, 20:55, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков /Фото: kremlin.ru

Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории. Как сообщают "Известия", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией. Он считает, что решение уже давно принято.

"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", – заявил Песков.

Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков.