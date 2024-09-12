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Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции

Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией

12 сентября 2024, 20:55, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков /Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков /Фото: kremlin.ru

Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории. Как сообщают "Известия", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией. Он считает, что решение уже давно принято.

"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", – заявил Песков.

Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков.

Комментарии 4

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Гость

21:41:34 12-09-2024

Красные линии вот-вот короче, а уж тогда того !
Если по-простому.

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Гость

23:19:22 12-09-2024

Гость (21:41:34 12-09-2024) Красные линии вот-вот короче, а уж тогда того !Если по-п... Были красные линии, закончились, это как Мерседес никогда не заменишь Ладой Калиной. ДАМа, когда выйдет из затяжного затворничества, грозит ЯО и на этом красные линии стираются.

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Гость

02:03:20 13-09-2024

Запад (по крайней мере, Дядюшка Сэм) хохотом, небось, исходит? Ещё бы не гоготать: руками внутренних раззяв и предателей Советский Союз расколол, а вдобавок стравил Московию с Незалежной, дабы грызлись друг с другом экс-сограждане до взаимного искоренения! Как поётся в нетленной песенке кота Базилио и лисы Алисы: "Покуда есть на свете дураки..."

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Гость

08:31:36 13-09-2024

соответствующей реакции -- наверное к сильной озабоченности

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