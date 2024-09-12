Песков: разрешение на удары Киева вглубь РФ приведут к соответствующей реакции
Сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией
12 сентября 2024, 20:55, ИА Амител
Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории. Как сообщают "Известия", об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сообщения о том, что на Западе якобы еще думают о разрешении бить по территории России, являются камуфляжной дискуссией. Он считает, что решение уже давно принято.
"Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", – заявил Песков.
Таким образом Запад пытается продолжать конфликт "до последнего украинца", отметил Песков.
21:41:34 12-09-2024
Красные линии вот-вот короче, а уж тогда того !
Если по-простому.
23:19:22 12-09-2024
Гость (21:41:34 12-09-2024) Красные линии вот-вот короче, а уж тогда того !Если по-п... Были красные линии, закончились, это как Мерседес никогда не заменишь Ладой Калиной. ДАМа, когда выйдет из затяжного затворничества, грозит ЯО и на этом красные линии стираются.
02:03:20 13-09-2024
Запад (по крайней мере, Дядюшка Сэм) хохотом, небось, исходит? Ещё бы не гоготать: руками внутренних раззяв и предателей Советский Союз расколол, а вдобавок стравил Московию с Незалежной, дабы грызлись друг с другом экс-сограждане до взаимного искоренения! Как поётся в нетленной песенке кота Базилио и лисы Алисы: "Покуда есть на свете дураки..."
08:31:36 13-09-2024
соответствующей реакции -- наверное к сильной озабоченности