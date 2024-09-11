Песков: решение разрешить удары дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, принято
Сообщения в СМИ он считает частью информационной кампании по формализации эскалационных действий
11 сентября 2024, 17:50, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Украине наносить удары по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности", – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о дискуссиях на этот счет между Вашингтоном и Лондоном.
Он добавил, что сейчас в прессе ведется информационная кампания, которая должна формализовать это решение.
18:58:14 11-09-2024
Что то вид у парня Навки не камильфо.
Загоняла молодуха вялого
21:49:34 11-09-2024
Очередная красная линия? А над возможным ответом не думали? Или очередной "беспрецедентный массированный удар". В этот год точно без света и замерзнут.
23:04:06 11-09-2024
да все они там не молодеют...
08:46:17 12-09-2024
Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты --- как то обреченно
09:45:14 12-09-2024
Приняты и давно, по сути без разницы чем укранацисты бьют в глубь России, "птичками" или ракетами.
10:40:34 12-09-2024
Что взъелись на Пескова! Креативный чиновник, умный, по глазам же видно, что все понимает. Учитесь читать между строк. Если Песков сказал, то точно все будет так, но только на оборот. ))))
12:56:10 12-09-2024
Всех депутатов, чиновников,одним словом жулье поселить в белгородской области. с их семьями. Сразу будет виден результат.