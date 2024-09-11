НОВОСТИПроисшествия

Песков: решение разрешить удары дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, принято

Сообщения в СМИ он считает частью информационной кампании по формализации эскалационных действий

11 сентября 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Украине наносить удары по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности", – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о дискуссиях на этот счет между Вашингтоном и Лондоном.

Он добавил, что сейчас в прессе ведется информационная кампания, которая должна формализовать это решение.

Происшествия Дмитрий Песков

Комментарии 7

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Гость

18:58:14 11-09-2024

Что то вид у парня Навки не камильфо.
Загоняла молодуха вялого

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Гость

21:49:34 11-09-2024

Очередная красная линия? А над возможным ответом не думали? Или очередной "беспрецедентный массированный удар". В этот год точно без света и замерзнут.

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Гость

23:04:06 11-09-2024

да все они там не молодеют...

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Гость

08:46:17 12-09-2024

Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты --- как то обреченно

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Гость

09:45:14 12-09-2024

Приняты и давно, по сути без разницы чем укранацисты бьют в глубь России, "птичками" или ракетами.

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Гость

10:40:34 12-09-2024

Что взъелись на Пескова! Креативный чиновник, умный, по глазам же видно, что все понимает. Учитесь читать между строк. Если Песков сказал, то точно все будет так, но только на оборот. ))))

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Гость

12:56:10 12-09-2024

Всех депутатов, чиновников,одним словом жулье поселить в белгородской области. с их семьями. Сразу будет виден результат.

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