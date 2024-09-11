Песков: решение разрешить удары дальнобойными ракетами по РФ, скорее всего, принято

Сообщения в СМИ он считает частью информационной кампании по формализации эскалационных действий

11 сентября 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запад, скорее всего, уже принял решение разрешить Украине наносить удары по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности", – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о дискуссиях на этот счет между Вашингтоном и Лондоном.

Он добавил, что сейчас в прессе ведется информационная кампания, которая должна формализовать это решение.