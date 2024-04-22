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Песков: РФ готова к мирному решению украинского вопроса, но Киев отвергает переговоры

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин констатировал этот факт

22 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению кризиса на Украине, это не мирная инициатива. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", – сказал Песков.Он добавил, что де-юре Киев отвергает возможность переговоров с Москвой. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких изменений в этом плане до сих пор нет.

Политика украина

Комментарии 2

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Гость

07:41:33 23-04-2024

РФ готова к мирному решению украинского вопроса --- неужели проблемы начались

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Гость

09:11:05 23-04-2024

Зеленский, может и готов переговариваться, но упертый украинский народ этого не хочет.

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