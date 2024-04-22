Песков: РФ готова к мирному решению украинского вопроса, но Киев отвергает переговоры

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин констатировал этот факт

22 апреля 2024, 22:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности России к мирному решению кризиса на Украине, это не мирная инициатива. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Это не была инициатива. Это была констатация собственно хорошо известной последовательной позиции главы государства", – сказал Песков.Он добавил, что де-юре Киев отвергает возможность переговоров с Москвой. Представитель Кремля подчеркнул, что никаких изменений в этом плане до сих пор нет.