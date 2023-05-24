Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине

Он подчеркнул, что Москва рассматривает возможность завершения спецоперации только при обеспечении своих интересов

24 мая 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает возможность завершения спецоперации только при обеспечении своих интересов, а также достижения поставленных целей или спецоперацией, или иными доступными средствами.

Напомним, ранее Песков, оценивая возможность новых мирных переговоров, уже заявлял, что диалог вряд ли может случиться, поскольку Киев официально запретил их. Москва в текущей ситуации не видит перспектив для контактов с украинской стороной.

Президент Владимир Путин также подчёркивал, что страна готова к мирному урегулированию конфликта, однако в апреле 2022 года переговоры были прекращены украинской стороной.