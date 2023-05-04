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Песков: Россия знает об участии США в атаках на кремлёвскую резиденцию Путина

Даже в вопросе выбора средств удара Киевом решающий голос принадлежит Соединённым Штатам, подчеркнул пресс-секретарь

04 мая 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За атакой на кремлёвскую резиденцию президента стоят США, поскольку Украина действует под их диктовку. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что попытки и Киева, и Вашингтона "откреститься" выглядят смехотворно.

"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", – заявил Песков, подчеркнув, что зачастую даже сами цели определяет США.

Пресс-секретарь также отметил, что даже в вопросе выбора средств удара решающий голос принадлежит Соединённым Штатам. Информацию об участии США в Москве получили от спецслужб. Детальная информация пока не раскрывается. 

Вместе с тем Песков отметил, что Вашингтон должен понимать, что Россия уже знает о его участии в теракте, а также и то, насколько опасно подобное поведение Белого дома.

Отметим, что ранее Песков рассказывал о реакции Путина на произошедшее. По его словам, президент в таких ситуациях сохраняет спокойствие и чёткость в оценке и принятии решений. Кремль же продолжает работать по-прежнему, глава государства находится там.

Комментарии 9

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Гость

20:38:47 04-05-2023

Тоже мне атака! Маленький самолетик для распугивания голубей. А вот как и почему он долетел до Кремля - это вопрос!

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Олег

21:22:36 04-05-2023

И что с этого знания?

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Гость

07:04:02 05-05-2023

Олег (21:22:36 04-05-2023) И что с этого знания?... Я тоже так подумал. По моему Вашингтону плевать, что там знает Россия. Мне кажется даже большинству граждан России на это плевать. Интересно не что Россия знает, а что она может

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Гость

02:50:21 05-05-2023

Гость (20:38:47 04-05-2023) Тоже мне атака! Маленький самолетик для распугивания голубей... Как он долетел...Он мог быть запущен из соседнего двора киевскими диверсантами...

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Гость

09:05:25 05-05-2023

Гость (02:50:21 05-05-2023) Как он долетел...Он мог быть запущен из соседнего двора киев... Ты новости то почитай, дронов заметили еще в московской области, но ни одна из служб не приняла меры (https://www.amic.ru/news/baza-zhiteli-zametili-letyaschie-k-kremlyu-bespilotniki-esche-v-moskovskoy-oblasti-522675)

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Гость

09:16:15 05-05-2023

Гость (09:05:25 05-05-2023) Ты новости то почитай, дронов заметили еще в московской обла... Дроны слишком малы, чтобы дотянуть из окраины. Сам подумай- где в них столько топлива разместить? А вот запустить из подмосковного леска - вполне. Как ты и говоришь - дроны заметили еще в московской области.

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Гость

09:36:25 05-05-2023

ответом будет грозное российское молчание

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Гость

10:50:47 05-05-2023

После покушения на главный стяг страны сурово брови мы нахмурим.

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Гость

11:17:00 05-05-2023

Когда Руст летел в Шереметьево 3, никто из пво-шных начальников не хотел брать на себя ответственность, а Москва сурово молчала.

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