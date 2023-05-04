Песков: Россия знает об участии США в атаках на кремлёвскую резиденцию Путина

Даже в вопросе выбора средств удара Киевом решающий голос принадлежит Соединённым Штатам, подчеркнул пресс-секретарь

04 мая 2023, 20:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За атакой на кремлёвскую резиденцию президента стоят США, поскольку Украина действует под их диктовку. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что попытки и Киева, и Вашингтона "откреститься" выглядят смехотворно.

"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", – заявил Песков, подчеркнув, что зачастую даже сами цели определяет США.

Пресс-секретарь также отметил, что даже в вопросе выбора средств удара решающий голос принадлежит Соединённым Штатам. Информацию об участии США в Москве получили от спецслужб. Детальная информация пока не раскрывается.

Вместе с тем Песков отметил, что Вашингтон должен понимать, что Россия уже знает о его участии в теракте, а также и то, насколько опасно подобное поведение Белого дома.

Отметим, что ранее Песков рассказывал о реакции Путина на произошедшее. По его словам, президент в таких ситуациях сохраняет спокойствие и чёткость в оценке и принятии решений. Кремль же продолжает работать по-прежнему, глава государства находится там.