Песков сказал, что украинскую проблему не решить за день

О своей способности разрешить конфликт ранее заявлял Трамп

15 декабря 2023, 23:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем интервью журналисту NBC Кейр Симмонс.

"Это слишком сложная проблема, чтобы решить ее за один день", – сказал он.

Напомним, что ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что он завершит конфликт в течение 24 часов. При этом политик не объяснил, каким образом он это собирается сделать.