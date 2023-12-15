Песков сказал, что украинскую проблему не решить за день
О своей способности разрешить конфликт ранее заявлял Трамп
15 декабря 2023, 23:06, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем интервью журналисту NBC Кейр Симмонс.
"Это слишком сложная проблема, чтобы решить ее за один день", – сказал он.
Напомним, что ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что он завершит конфликт в течение 24 часов. При этом политик не объяснил, каким образом он это собирается сделать.
23:44:14 15-12-2023
А когда начинали на сколько дней рассчитывали?
00:27:49 16-12-2023
Вперед ещё русские города Одесса и Николаев.
01:06:46 16-12-2023
Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на прежние цены, изменится многое другое, элита поедет до Парижев, и до Лондонов, другие чуть помельче, в Большой свет Европы и Америки, ну и нам пенсионерам в мусорных контейнерах шариться не придется.
09:23:53 16-12-2023
Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Ну, батенька, про пенсионеров-то вы загнули...
10:24:37 16-12-2023
Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Деменция приобретается,но не лечится.
11:30:06 16-12-2023
Гость (10:24:37 16-12-2023) Деменция приобретается,но не лечится. ... Откуда знаешь ?
15:21:02 16-12-2023
Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Вывести войска – тут же войдут войска НАТО к тебе домой и церемониться не будут, с проигравшими не церемонятся! Яиц и кур мы не увидим – всё будут забирать в рамках выплаты репараций Западу, там все, кто давал оружие хохлам, даже прибалты, на это рассчитывают. Пенсам не придется шариться в мусорных контейнерах (кстати, ни разу не довелось видеть пенсионеров у мусорок, только маргинальные личности среднего возраста)- поскольку все средства страны пойдут в качестве компенсации хохлам и Западу, то пенсий россиянам не будет вообще. Или работай до смерти, не можешь – на кладбище. Ни элита, ни помельче , не смогут поехать в лондоны и парижы – средства изымут, как уже делают финны и прочие на границе, просто физически не выпустят никого из РФ, закроют границы накрепко, обнесут колючей проволокой с электричеством. Природные ресурсы станут вывозить за кордон без счета и без оплаты. Такой режим предполагается как минимум для 3-4 ближайших поколений. P.S. Если вы позиционируете себя как завсегдатая мусорных контейнеров, то скажите адрес площадки, подвезу гуманитарку, куплю на свою пенсию
16:02:06 16-12-2023
Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Не прекратится, а только отложится еще бОльшая война.