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Песков сказал, что украинскую проблему не решить за день

О своей способности разрешить конфликт ранее заявлял Трамп

15 декабря 2023, 23:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем интервью журналисту NBC Кейр Симмонс.

"Это слишком сложная проблема, чтобы решить ее за один день", – сказал он.

Напомним, что ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что он завершит конфликт в течение 24 часов. При этом политик не объяснил, каким образом он это собирается сделать.

Комментарии 8

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Гость

23:44:14 15-12-2023

А когда начинали на сколько дней рассчитывали?

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Гость

00:27:49 16-12-2023

Вперед ещё русские города Одесса и Николаев.

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Гость

01:06:46 16-12-2023

Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на прежние цены, изменится многое другое, элита поедет до Парижев, и до Лондонов, другие чуть помельче, в Большой свет Европы и Америки, ну и нам пенсионерам в мусорных контейнерах шариться не придется.

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Гость

09:23:53 16-12-2023

Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Ну, батенька, про пенсионеров-то вы загнули...

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Гость

10:24:37 16-12-2023

Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Деменция приобретается,но не лечится.

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Гость

11:30:06 16-12-2023

Гость (10:24:37 16-12-2023) Деменция приобретается,но не лечится. ... Откуда знаешь ?

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Гость

15:21:02 16-12-2023

Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Вывести войска – тут же войдут войска НАТО к тебе домой и церемониться не будут, с проигравшими не церемонятся! Яиц и кур мы не увидим – всё будут забирать в рамках выплаты репараций Западу, там все, кто давал оружие хохлам, даже прибалты, на это рассчитывают. Пенсам не придется шариться в мусорных контейнерах (кстати, ни разу не довелось видеть пенсионеров у мусорок, только маргинальные личности среднего возраста)- поскольку все средства страны пойдут в качестве компенсации хохлам и Западу, то пенсий россиянам не будет вообще. Или работай до смерти, не можешь – на кладбище. Ни элита, ни помельче , не смогут поехать в лондоны и парижы – средства изымут, как уже делают финны и прочие на границе, просто физически не выпустят никого из РФ, закроют границы накрепко, обнесут колючей проволокой с электричеством. Природные ресурсы станут вывозить за кордон без счета и без оплаты. Такой режим предполагается как минимум для 3-4 ближайших поколений. P.S. Если вы позиционируете себя как завсегдатая мусорных контейнеров, то скажите адрес площадки, подвезу гуманитарку, куплю на свою пенсию

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Гость

16:02:06 16-12-2023

Гость (01:06:46 16-12-2023) Вывести войска и война прекратится. Яйца и куры вернутся на ... Не прекратится, а только отложится еще бОльшая война.

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