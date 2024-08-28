Песков: сообщения об отправке призывников в Курскую область искажают реальность
Он отметил, что в Кремле не считают необходимым комментировать подобные заявления
28 августа 2024, 19:12, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зачастую сообщения якобы об отправке призывников в Курскую область являются искажением реальности. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты спросили у представителя Кремля, соответствуют ли подобные заявления действительности.
"Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", – ответил он.
19:39:55 28-08-2024
Знаете Песов, а мы вам верим
19:41:00 28-08-2024
Ясно
20:33:01 28-08-2024
Искажение реальности может вызвать искривление пространства.
Как физик вам говорю
11:10:47 29-08-2024
Гость (20:33:01 28-08-2024) Искажение реальности может вызвать искривление пространства.... вы гоните.
мы живем в цифровой симуляции, а метрику пространства при соотвествующем уровне допуска подправить - плевое дело.
21:57:57 28-08-2024
всегда официальные заявления Пескова переворачивал на 180 градусов. И получалась правда. Точно горворю. Работает! Это же Песков. Он не врет!!!!!))))
10:00:09 29-08-2024
Сын Пескова сразу в Ванер попал - так срочник на фронт вообще запросто.