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Песков: сообщения об отправке призывников в Курскую область искажают реальность

Он отметил, что в Кремле не считают необходимым комментировать подобные заявления

28 августа 2024, 19:12, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зачастую сообщения якобы об отправке призывников в Курскую область являются искажением реальности. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля, соответствуют ли подобные заявления действительности.

"Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", – ответил он.

Происшествия Политика

Комментарии 6

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Гость

19:39:55 28-08-2024

Знаете Песов, а мы вам верим

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Сергей

19:41:00 28-08-2024

Ясно

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Гость

20:33:01 28-08-2024

Искажение реальности может вызвать искривление пространства.
Как физик вам говорю

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Мусик

11:10:47 29-08-2024

Гость (20:33:01 28-08-2024) Искажение реальности может вызвать искривление пространства.... вы гоните.
мы живем в цифровой симуляции, а метрику пространства при соотвествующем уровне допуска подправить - плевое дело.

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Гость

21:57:57 28-08-2024

всегда официальные заявления Пескова переворачивал на 180 градусов. И получалась правда. Точно горворю. Работает! Это же Песков. Он не врет!!!!!))))

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Сразу в Вагнер

10:00:09 29-08-2024

Сын Пескова сразу в Ванер попал - так срочник на фронт вообще запросто.

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