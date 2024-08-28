Песков: сообщения об отправке призывников в Курскую область искажают реальность

Он отметил, что в Кремле не считают необходимым комментировать подобные заявления

28 августа 2024, 19:12, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зачастую сообщения якобы об отправке призывников в Курскую область являются искажением реальности. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля, соответствуют ли подобные заявления действительности.

"Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать", – ответил он.