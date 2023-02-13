Песков сообщил об отсутствии данных о новой волне мобилизации

Вопрос журналистов возник после того, как посольство США в Москве призвало своих граждан покинуть Россию

13 февраля 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России не готовится продолжение частичной мобилизации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких данных нет", – ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.

Напомним, что ранее посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно её покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине.

В ведомстве считают, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.