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Песков сообщил об отсутствии данных о новой волне мобилизации

Вопрос журналистов возник после того, как посольство США в Москве призвало своих граждан покинуть Россию

13 февраля 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России не готовится продолжение частичной мобилизации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, таких данных нет", – ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.

Напомним, что ранее посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно её покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине.

В ведомстве считают, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.

Комментарии 4

  • Если сказал Песков, то все наоборот - мобилизация будет.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • мобилизация будет ---- конечно будет, вопрос времени. Либо за стол переговоров. И быть готовыми на уступки обеим сторонам. И вот пока за стол переговоров не сядут, мобилизация будет.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Его главный так же на 8 марта обещал обещать, что мобилизации не будет.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • 1) амик теперь отслеживает клики на внешние ссылки 2) по ссылке на РИА новости статья "МВД объявило в розыск блогера Nekoglai"
    14 февраля, Гость   Ответить
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