Песков: удар по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на теракт ВСУ Донецку
Песков подчеркнул, что российские войска продолжают спецоперацию — военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению
23 января 2024, 18:19, ИА Амител
Ракетный удар ВС РФ по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ударили по мирным жителям на донецком рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков подчеркнул, что российские войска продолжают спецоперацию – военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению. Пресс-секретарь отметил, что именно это кардинально отличает российских военных от украинских.
Напомним, что 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. Погибли 27 человек, еще 26 получили различные ранения.
07:43:39 24-01-2024
нельзя считать ответом на теракт --- можно и посчитать, ответы же всякие бывают
07:47:56 24-01-2024
Такое впечатление, как будто оправдывается. Бандит в советском фильме в песне поет, что приятно драться с интеллигентом: "ударишь первым и не ждешь ответа - интеллигенту от себя спасения нету"
08:00:56 24-01-2024
Пробежался по ленте, ударов по Киеву не нашел, когда они были, в прошлом году? Тогда это до Донецка
08:13:18 24-01-2024
То есть ответов на террористические акты не планируются или они в далёком будущем?