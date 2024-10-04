Песков: в Кремле не обсуждали возможность встречи Путина и Байдена
Песков добавил, что российский лидер по-прежнему открыт для любых контактов с другими странами
04 октября 2024, 17:06, ИА Амител
Каких-либо разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле не велось. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет", – подчеркнул он.
Песков добавил, что российский лидер по-прежнему открыт для любых контактов с другими странами. В том числе и для американского президента.
Ранее экс-президент Дональд Трамп похвастал, что имеет связи с главой РФ. На переговорах с Владимиром Зеленским он отметил, что поддерживает хорошие отношения как Путиным, так и с президентом Украины.
18:12:13 04-10-2024
А Путину в Америку можно летать ?
07:45:41 05-10-2024
Гость (18:12:13 04-10-2024) А Путину в Америку можно летать ?... Дык в Кремле же?