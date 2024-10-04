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Песков: в Кремле не обсуждали возможность встречи Путина и Байдена

Песков добавил, что российский лидер по-прежнему открыт для любых контактов с другими странами

04 октября 2024, 17:06, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Каких-либо разговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле не велось. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет", – подчеркнул он.

Песков добавил, что российский лидер по-прежнему открыт для любых контактов с другими странами. В том числе и для американского президента.

Ранее экс-президент Дональд Трамп похвастал, что имеет связи с главой РФ. На переговорах с Владимиром Зеленским он отметил, что поддерживает хорошие отношения как Путиным, так и с президентом Украины.

Владимир Путин

Комментарии 2

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Гость

18:12:13 04-10-2024

А Путину в Америку можно летать ?

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Musik

07:45:41 05-10-2024

Гость (18:12:13 04-10-2024) А Путину в Америку можно летать ?... Дык в Кремле же?

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