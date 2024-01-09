Песков: в России модернизируют систему ЖКХ, но "не за 10-15 минут"
Он отметил, что часть систем остается в достаточно ветхом состоянии
09 января 2024, 20:42, ИА Амител
Программа по модернизации ЖКХ в России будет продолжена, однако это процесс не быстрый. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам ситуации с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.
Напомним, что в минувшие дни в Подольске около 170 домов остались без отопления, а в Подмосковье произошли отключения электричества. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. При этом проблемы на теплосетях проявлялись и в других городских округах.
Как отметил Песков, ситуация с отоплением решалась "весьма оперативно" с самого начала.
"Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут", – заявил представитель Кремля. Песков добавил, что специалисты приложат максимально возможные усилия для решения проблем с отключением отопления и электричества в Подмосковье. Кроме того, ситуация позволит сделать выводы, в том числе и определить наиболее уязвимые с точки зрения ветхости инфраструктуры места.
21:19:56 09-01-2024
20 лет уже модернизируют
21:52:26 09-01-2024
Ежели сюда добрались то все... капец
22:19:34 09-01-2024
25 градусов для России это конечно аномалия полная, ни кто такого не ожидал. Модернизация это вообще хохма конечно. Диман жжёт короче, как обычно
22:57:55 09-01-2024
Господин в какой стране живет?
23:07:04 09-01-2024
Опять грабить будут
13:10:09 10-01-2024
гость (23:07:04 09-01-2024) Опять грабить будут... Ну что вы,там народ идейный.И все как один стоят за свободу личности.
01:37:31 10-01-2024
Лучше бы рассказал куда делись сотни триллионов наших платежей за ЖКХ????
07:31:01 10-01-2024
- "Песков: в России модернизируют систему ЖКХ, но "не за 10-15 минут"-------------------------- Зная Пескоструя, а врать он любит, то настанет лето и забудут про это, и воровство будет продолжено. По всей стране подрастает поколения " рублевских", им надо возводить свои рублевки, с повышенным вкусом и дизайнами. По честному их не построишь.
09:14:20 10-01-2024
Гы-гы.. готовьтесь, православные, платить за коммуналку в три раза больше. Этот перец просто так говорить не будет.
09:30:10 10-01-2024
Я уже перестал читать обещания, а тем более верить нагим высокопоставленным чиновникам, толстосумам,депутатам,СМТ,кроме АМИКА) и прочему околовластному люду. И как-то легче на душе стало.
12:18:01 10-01-2024
Ни чего не вижу ни чего не слышу с головой в песок , а тем не менее вопросы по содержанию жилья лежат на наших средствах. Реформирование приведёт к известному результату .Капитальный ремонт инженерных систем , содержание общего имущества , лифтов за всё платить и не по мелочи.
13:12:15 10-01-2024
Зачем печатать мнение человека у которого всегда "Кремль не в курсе"
13:40:49 10-01-2024
Еще раз повысят цены на металлопрокат и все другое, как это было два года назад, чтобы повысить мнимое ВВП, и опять журавль в небе, с ружья не достанешь и все повторится сначало.