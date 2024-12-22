Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага

Однако популярность блогера представитель Кремля считает "поколенческой проблемой"

22 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхитился вопросом, заданным блогером Владом Бумагой на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос был "очень солидным и умным". Он отметил, что его поразил молодой человек, задавший вопрос.

Представительно Кремля рассказал, что сам посмотрел видеоролики Бумаги, но не смог понять, почему он так популярен. По его мнению, такая широкая известность блогера является "поколенческой проблемой".

Влад Бумага поднял вопрос о замедлении работы YouTube в России. Путин ответил, что это связано с проблемами на стороне самой платформы, а не с действиями российских властей.