Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага
Однако популярность блогера представитель Кремля считает "поколенческой проблемой"
22 декабря 2024, 17:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхитился вопросом, заданным блогером Владом Бумагой на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, вопрос был "очень солидным и умным". Он отметил, что его поразил молодой человек, задавший вопрос.
Представительно Кремля рассказал, что сам посмотрел видеоролики Бумаги, но не смог понять, почему он так популярен. По его мнению, такая широкая известность блогера является "поколенческой проблемой".
Влад Бумага поднял вопрос о замедлении работы YouTube в России. Путин ответил, что это связано с проблемами на стороне самой платформы, а не с действиями российских властей.
18:29:44 22-12-2024
Ни кто и не сомневался, что проблема у них, а не у нас
18:49:54 22-12-2024
Почему через впн работает?
01:05:12 23-12-2024
Если Кремль "ни при чём", то зачем сам же связывает блокировку Ютуба с "недружественной" критикой Западом "оборонительных" на словах, а де-факто агрессивных действий РФ?
07:54:56 23-12-2024
с проблемами на стороне самой платформы --- ну понятно, если, например, в Китае кто-то не выполняет законы Китая, то это будут его проблемы
17:07:19 23-12-2024
Гость (07:54:56 23-12-2024) с проблемами на стороне самой платформы --- ну понятно, если... Гость, не трожь Китай, там с домами на Потоке расправились бы за пару недель.
11:04:44 23-12-2024
По фиг на ваш ютуб.
12:22:26 23-12-2024
че за бумага? еще и типо подписчиков 80 лямов 🤦♂️ откуда они лезут то