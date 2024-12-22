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Песков восхитился вопросом, который Путину задал блогер Влад Бумага

Однако популярность блогера представитель Кремля считает "поколенческой проблемой"

22 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков восхитился вопросом, заданным блогером Владом Бумагой на прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос был "очень солидным и умным". Он отметил, что его поразил молодой человек, задавший вопрос.

Представительно Кремля рассказал, что сам посмотрел видеоролики Бумаги, но не смог понять, почему он так популярен. По его мнению, такая широкая известность блогера является "поколенческой проблемой".

Влад Бумага поднял вопрос о замедлении работы YouTube в России. Путин ответил, что это связано с проблемами на стороне самой платформы, а не с действиями российских властей.

Владимир Путин Дмитрий Песков блогеры Прямая линия
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Комментарии 7

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Гость

18:29:44 22-12-2024

Ни кто и не сомневался, что проблема у них, а не у нас

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Коля

18:49:54 22-12-2024

Почему через впн работает?

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Гость

01:05:12 23-12-2024

Если Кремль "ни при чём", то зачем сам же связывает блокировку Ютуба с "недружественной" критикой Западом "оборонительных" на словах, а де-факто агрессивных действий РФ?

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Гость

07:54:56 23-12-2024

с проблемами на стороне самой платформы --- ну понятно, если, например, в Китае кто-то не выполняет законы Китая, то это будут его проблемы

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Гость

17:07:19 23-12-2024

Гость (07:54:56 23-12-2024) с проблемами на стороне самой платформы --- ну понятно, если... Гость, не трожь Китай, там с домами на Потоке расправились бы за пару недель.

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Гость

11:04:44 23-12-2024

По фиг на ваш ютуб.

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гость

12:22:26 23-12-2024

че за бумага? еще и типо подписчиков 80 лямов 🤦‍♂️ откуда они лезут то

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