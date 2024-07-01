Песков высказался о концентрации войск Украины у границ Белоруссии
У РФ есть особые форматы контактов с Белоруссией по линии всех силовых ведомств и спецслужб
01 июля 2024, 22:29, ИА Амител
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия считает вопрос концентрации украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой. Об этом сообщает RT.
"Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнеры", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь добавил, что у РФ есть особые форматы контактов с Белоруссией по линии всех силовых ведомств и спецслужб. Постоянно информацией обмениваются и министерства обороны двух стран.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко назвал непростой ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной. Незадолго до этого белорусские войска вывели дополнительные силы ПВО для прикрытия границы и критически важных объектов.
23:07:39 01-07-2024
с точки зрения врага, идея хорошая - напасть на Белоруссию!
сил у украины, что бы воевать с Россией уже нет... а бомбануть по своим соседям, нашим союзникам Белорусам... и устроить новую заваруху среди славян...!!!? с точки зрения запада и стоящей за ним америки - возможно выгадать кое-какие дивиденды, и под шумок свергнуть Лукашенко, который западу пока не по зубам!
23:50:41 01-07-2024
Как "Картофельный-папа" может быть союзником и партнёром если он Крым не признаёт???
08:09:18 02-07-2024
Даже если он не признавая Крыма будет воевать с НАТО, это называется союзник. Тем более что он признает Крым
10:37:33 02-07-2024
Гость (23:50:41 01-07-2024) Как "Картофельный-папа" может быть союзником и партнёром ... Что значит не признает? Сотрудничество с Крымом идет. А эти всякие юр. фенечки про признание для плебса.