Песков высказался о концентрации войск Украины у границ Белоруссии

У РФ есть особые форматы контактов с Белоруссией по линии всех силовых ведомств и спецслужб

01 июля 2024, 22:29, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия считает вопрос концентрации украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой. Об этом сообщает RT.

"Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнеры", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь добавил, что у РФ есть особые форматы контактов с Белоруссией по линии всех силовых ведомств и спецслужб. Постоянно информацией обмениваются и министерства обороны двух стран.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко назвал непростой ситуацию, которая сложилась на границе с Украиной. Незадолго до этого белорусские войска вывели дополнительные силы ПВО для прикрытия границы и критически важных объектов.