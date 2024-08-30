Песков заявил, что Дуров и Путин никогда не встречались

Он опроверг информацию о существовании каких-либо договоренностей между Кремлем и основателем мессенджера Telegram

30 августа 2024, 19:40, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Президент России Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров никогда не встречались. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя появившиеся в СМИ данные о частых поездках Дурова в РФ после 2014 года и то, что снятие блокировки Telegram совпало с присутствием миллиардера в Санкт-Петербурге, официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские власти не имели каких-либо договоренностей с предпринимателем. Кроме того, он опроверг слухи, что Дуров якобы мог видеться с Путиным.

"Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", – сказал Песков.