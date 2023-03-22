Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

По мнению Пескова, предложения Киева относятся к предмету двусторонних отношений Китая и Украины

22 марта 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали мирный план Киева по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Китая не ответили на его предложение присоединиться к украинскому мирному плану. Президент Украины на саммите G20 выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план", – отметил представитель Кремля.

По его мнению, сожаление президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что Пекин не ответил на его предложение присоединиться к мирному плану Киева, – "вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной".

Отметим, что Китай в феврале публиковал свои позицию, которая состоит из 12 пунктов, в том числе призывов прекратить огонь, уважать законные интересы всех стран в области безопасности, начать урегулирование гуманитарного кризиса на Украине, обменять военнопленных между Москвой и Киевом, а также отказаться от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Накануне Си Цзиньпин нанёс государственный визит в РФ – первый после переизбрания на пост председателя КНР. Путин заявлял, что стороны обсуждали китайское предложение.