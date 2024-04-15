Песков заявил, что санкции на алюминий и медь будут бить по тем, кто их ввел

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает санкции абсолютно незаконными

15 апреля 2024, 19:55, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Новые санкции США и Великобритании против российского алюминия, меди и никеля являются обоюдоострым оружием. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает санкции абсолютно незаконными, и предполагает, что они будут бить по интересам тех, кто вводит их. Он отметил, что введение ограничений привело к дестабилизации цен на рынке металлов.

Напомним, что на прошлой неделе Великобритания и США расширили санкции, запрещая LME и Чикагской товарной бирже пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российского сырья. Ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж.

Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения в декабре 2023 года. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.