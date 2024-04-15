Песков заявил, что санкции на алюминий и медь будут бить по тем, кто их ввел
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает санкции абсолютно незаконными
15 апреля 2024, 19:55, ИА Амител
Новые санкции США и Великобритании против российского алюминия, меди и никеля являются обоюдоострым оружием. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает санкции абсолютно незаконными, и предполагает, что они будут бить по интересам тех, кто вводит их. Он отметил, что введение ограничений привело к дестабилизации цен на рынке металлов.
Напомним, что на прошлой неделе Великобритания и США расширили санкции, запрещая LME и Чикагской товарной бирже пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российского сырья. Ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж.
Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения в декабре 2023 года. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.
20:16:38 15-04-2024
Знаете Песков, а мы вам верим
21:01:21 15-04-2024
да-да. На 7 % плюсом ударят по россиянам в мае
22:19:58 15-04-2024
Без газа они уже там все замёрзли насмерть. Теперь пусть вместо алюминия древесину используют.