Песков заявил, что Запад услышал сигнал РФ насчет поставок оружия Киеву

По мнению пресс-секретаря, его сейчас пристально изучают на Западе

06 июня 2024, 23:15, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об асимметричном ответе Москвы на поставки Киеву дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", – сказал он.

5 июня Путин заявил, что Россия может поставлять дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, снабжающим оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ).