Песков заявил, что Запад услышал сигнал РФ насчет поставок оружия Киеву
По мнению пресс-секретаря, его сейчас пристально изучают на Западе
06 июня 2024, 23:15, ИА Амител
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об асимметричном ответе Москвы на поставки Киеву дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Об этом сообщает "Лента.ру".
"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", – сказал он.
5 июня Путин заявил, что Россия может поставлять дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, снабжающим оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ).
07:03:06 07-06-2024
- "5 июня Путин заявил, что Россия может поставлять дальнобойное оружие в те регионы мира, откуда могут производиться чувствительные удары по странам, снабжающим оружием Вооруженные силы Украины (ВСУ)." А что у нас такого оружия переизбыток?
07:10:47 07-06-2024
в те регионы мира --- гиперзвук в Иран, Йемен, Сирию, Ливан, Северную Корею, Венесуэллу и на Кубу? Других таких регионов наверное и нет. Афганистан тоже может угрожать Средиземному морю, но туда лучше не надо
07:28:44 07-06-2024
Гость (07:10:47 07-06-2024) в те регионы мира --- гиперзвук в Иран, Йемен, Сирию, Ливан,... Как это нет. У США на каждом острове по базе.
08:02:25 07-06-2024
Типа раньше не продавали. Хотя, учитывая, что мы сами покупали Шахеды у Ирана...
08:06:24 07-06-2024
гиперзвук и тяжелые огнеметные системы солнцепек надо поставить палестинцам и в КНДР
они сами дальше с израилем и сша разберутся
ну а в перспективе постаить им первый устаревший уже вариант сатаны
10:14:18 07-06-2024
умник (08:06:24 07-06-2024) гиперзвук и тяжелые огнеметные системы солнцепек надо постав... Умник, побывай на солцепеке в экипаже, это будет самая опасная машина для тебя.
09:28:39 07-06-2024
услышали, поэтому решили дать еще и самолеты?
09:30:45 07-06-2024
Весьма кстати, АПЛ вместе с кораблями ВМФ с дружественным визитом на Кубу прибыли.