Дед Мороз, игры и забавы. Как проходит фестиваль "Алтайская зимовка" в Белокурихе

Город-курорт проводит такое мероприятие впервые

14 декабря 2024, 13:25, ИА Амител

"Алтайская зимовка" в Белокурихе / Фото: Мария Власова / amic.ru

В Белокурихе 14 декабря проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Этим мероприятием традиционно открывают в крае зимний туристический сезон. Город-курорт проводит праздник впервые.

Фестиваль проходит на стадионе "Центральный". Здесь жители и гости Белокурихи участвуют в конкурсах и состязаниях, греются у костра, пробуют угощения и фотографируются с Дедом Морозом.

Кроме того, на фестивале пройдет розыгрыш призов, фаер-шоу, мастер-классы, выступление группы Filatov & Karas и других музыкантов.

Полная программа "Алтайской зимовки" – на афише.