Дед Мороз, игры и забавы. Как проходит фестиваль "Алтайская зимовка" в Белокурихе
Город-курорт проводит такое мероприятие впервые
14 декабря 2024, 13:25, ИА Амител
"Алтайская зимовка" в Белокурихе / Фото: Мария Власова / amic.ru
В Белокурихе 14 декабря проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Этим мероприятием традиционно открывают в крае зимний туристический сезон. Город-курорт проводит праздник впервые.
Фестиваль проходит на стадионе "Центральный". Здесь жители и гости Белокурихи участвуют в конкурсах и состязаниях, греются у костра, пробуют угощения и фотографируются с Дедом Морозом.
Кроме того, на фестивале пройдет розыгрыш призов, фаер-шоу, мастер-классы, выступление группы Filatov & Karas и других музыкантов.
Полная программа "Алтайской зимовки" – на афише.
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