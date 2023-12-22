Песни, танцы и куча подарков: в ТРЦ "Европа" пройдет большой новогодний праздник
Программу подготовили и для детей, и для взрослых
22 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K3nWu
Кто сказал, что Новый год – только детский праздник? ТРЦ "Европа" готовит праздничную программу, которая приятно удивит как взрослых, так и малышей. 23 декабря 2023 года с 14:00 до 16:00 жителей Барнаула приглашают в торгово-развлекательный центр отметить самое долгожданное событие этой зимы.
Что там будет интересного?
Вы будете подпевать любимым песням "Снег идет", "Звенит январская вьюга", "Снег кружится" и т.д., пытаться повторить зажигательные танцы "Текила Шоу", а также удивляться ловкости участников барабанного шоу.
Без подарков тоже не обойдется, их будут вручать за участие в конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эта известная пара не только покажет, как нужно встречать год Дракона, но и проведет конкурсы на все возрастные группы. Так что никто не успеет заскучать.
А для тех, кто хочет получить подарочек побольше, организаторы подготовили розыгрыш с особенными призами.
Как приять участие в розыгрыше?
Для участия нужно:
- совершать покупки 23.12.23 от 500 рублей;
- обменивать чеки с 13:00 до 15:30 23.12.23 на промостойке около фонтана на номерки;
- ждать оглашения результатов до конца мероприятия (до 16:00).
Захватите с собой паспорт или иные документы, подтверждающие личность.
Ключевые партнеры мероприятия: Parfum&Cosmetics*, "Сковородовна", ORANGE*, Bazioni*.
* Parfum&Cosmetics ("ПарфюмэндКосметикс"); ORANGE ("Орендч"); Bazioni ("Базиони")
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 23.12.23 г. Возрастное ограничение 18+.
Возрастное ограничение мероприятия 0+
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