Песни, танцы и куча подарков: в ТРЦ "Европа" пройдет большой новогодний праздник

Программу подготовили и для детей, и для взрослых

22 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K3nWu

Развлекательная программа / Фото: ТРЦ "Европа"

Кто сказал, что Новый год ­– только детский праздник? ТРЦ "Европа" готовит праздничную программу, которая приятно удивит как взрослых, так и малышей. 23 декабря 2023 года с 14:00 до 16:00 жителей Барнаула приглашают в торгово-развлекательный центр отметить самое долгожданное событие этой зимы.

Что там будет интересного?

Вы будете подпевать любимым песням "Снег идет", "Звенит январская вьюга", "Снег кружится" и т.д., пытаться повторить зажигательные танцы "Текила Шоу", а также удивляться ловкости участников барабанного шоу.

Без подарков тоже не обойдется, их будут вручать за участие в конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой. Эта известная пара не только покажет, как нужно встречать год Дракона, но и проведет конкурсы на все возрастные группы. Так что никто не успеет заскучать.

А для тех, кто хочет получить подарочек побольше, организаторы подготовили розыгрыш с особенными призами.

Как приять участие в розыгрыше?

Для участия нужно:

совершать покупки 23.12.23 от 500 рублей;

обменивать чеки с 13:00 до 15:30 23.12.23 на промостойке около фонтана на номерки;

ждать оглашения результатов до конца мероприятия (до 16:00).

Захватите с собой паспорт или иные документы, подтверждающие личность.

Ключевые партнеры мероприятия: Parfum&Cosmetics*, "Сковородовна", ORANGE*, Bazioni*.

* Parfum&Cosmetics ("ПарфюмэндКосметикс"); ORANGE ("Орендч"); Bazioni ("Базиони")

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 23.12.23 г. Возрастное ограничение 18+.

Возрастное ограничение мероприятия 0+

ООО "Экватор"

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