Песню SHAMAN "Я русский" проверят на экстремизм

Сам музыкант заверил, что под словами "я русский" он подразумевает всех граждан России, а не конкретную национальность

27 февраля 2023, 20:57, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube