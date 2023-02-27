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Песню SHAMAN "Я русский" проверят на экстремизм

Сам музыкант заверил, что под словами "я русский" он подразумевает всех граждан России, а не конкретную национальность

27 февраля 2023, 20:57, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube
Певец SHAMAN / Фото: скриншот из клипа "Я русский" в YouTube

Житель Тульской области обратился в полицию с заявлением на исполнителя SHAMAN из-за его песни "Я русский". Как рассказал сам Ярослав Дронов в своём Telegram-канале, россиянин посчитал, что её слова разжигают межнациональную рознь в стране и попросил проверить композицию на предмет экстремизма.  

SHAMAN заверил, что под словами "я русский" он подразумевает всех граждан России, а не конкретную национальность.

"Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение "я русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей родиной", – заявил певец.

Он добавил, что шлягер исполнялся в эфирах ведущих федеральных телеканалов и по радио. По словам SHAMAN, композиция прошла все необходимые инстанции перед публикацией на российских музыкальных платформах и была одобрена.

Комментарии 10

  • Начинают очередной виток во внутренней политике по усилению дискриминации русских.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я, Русский а не рускоговорящий!!!!!!!!!!!!!!!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А чего он в Лужниках выступал, там его Президент не проверял?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • маразм крепчал Поешь пряника и иди лесом, житель Тульской области.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я русский, у меня такая национальность, от папы с мамой досталась. И чего, где тут экстремизм?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ааа. так вот что такое экстремизм и разжигание... а я -то думала...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Как говорил наш великий русский полководец:"Кто с демократией к нам придёт,от демократии и погибнет".
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Русский и россиянин - разные понятия, чего бы он там типа не подразумевал.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Житель Тульской области видимо из небратьев. По заданию действует.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • отмажут гребня
    28 февраля, Гость   Ответить
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