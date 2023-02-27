Песню SHAMAN "Я русский" проверят на экстремизм
Сам музыкант заверил, что под словами "я русский" он подразумевает всех граждан России, а не конкретную национальность
27 февраля 2023, 20:57, ИА Амител
Житель Тульской области обратился в полицию с заявлением на исполнителя SHAMAN из-за его песни "Я русский". Как рассказал сам Ярослав Дронов в своём Telegram-канале, россиянин посчитал, что её слова разжигают межнациональную рознь в стране и попросил проверить композицию на предмет экстремизма.
SHAMAN заверил, что под словами "я русский" он подразумевает всех граждан России, а не конкретную национальность.
"Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение "я русский" означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей родиной", – заявил певец.
Он добавил, что шлягер исполнялся в эфирах ведущих федеральных телеканалов и по радио. По словам SHAMAN, композиция прошла все необходимые инстанции перед публикацией на российских музыкальных платформах и была одобрена.
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