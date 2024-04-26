Петербуржец наелся таблеток от эпилепсии и выстрелил в полицейского

Сотрудникам пришлось его ликвидировать

26 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/947959

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ликвидировали мужчину, объевшегося таблеток от эпилепсии. Об этом сообщает Shot.

42-летнему Кириллу (имя изменено) врачей вызвала мама. Вместе с медиками в квартиру приехали сотрудники полиции.

Мужчина визиту полицейских оказался не рад. Он взял пистолет и выстрелил в плечо одному из них.

Напарник раненого применил табельное оружие и ликвидировал стрелка. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, за его состоянием следят специалисты.