Петербуржец наелся таблеток от эпилепсии и выстрелил в полицейского
Сотрудникам пришлось его ликвидировать
26 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/947959
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ликвидировали мужчину, объевшегося таблеток от эпилепсии. Об этом сообщает Shot.
42-летнему Кириллу (имя изменено) врачей вызвала мама. Вместе с медиками в квартиру приехали сотрудники полиции.
Мужчина визиту полицейских оказался не рад. Он взял пистолет и выстрелил в плечо одному из них.
Напарник раненого применил табельное оружие и ликвидировал стрелка. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, за его состоянием следят специалисты.
13:46:49 26-04-2024
Тема не раскрыта, откуда у больного пистолет?
20:31:31 26-04-2024
Гость (13:46:49 26-04-2024) Тема не раскрыта, откуда у больного пистолет? ... что у нас умельцев мало?
если пневматику в боевой переделывают, да тот же СХП могут вполне переделать.
а вот попробуй боевой ствол купить максимум травму продадут да и то побегать придется по ЛРО медкомисиям и прочее.
14:00:31 26-04-2024
В смысле, взял пистолет и выстрелил в полицейского? В питере у всех лежат пистолеты и ждут своего часа?
23:28:57 26-04-2024
Ну походу чел в ГТА 5 переиграл, вот только забыл что в онлайне читы не работают, вот его и забанили.
13:12:36 27-04-2024
Вместе с медиками в квартиру приехали сотрудники полиции. Рассказали бы уж, как все было на самом деле.