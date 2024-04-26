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Петербуржец наелся таблеток от эпилепсии и выстрелил в полицейского

Сотрудникам пришлось его ликвидировать

26 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/947959
Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/947959

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ликвидировали мужчину, объевшегося таблеток от эпилепсии. Об этом сообщает Shot

42-летнему Кириллу (имя изменено) врачей вызвала мама. Вместе с медиками в квартиру приехали сотрудники полиции.

Мужчина визиту полицейских оказался не рад. Он взял пистолет и выстрелил в плечо одному из них.

Напарник раненого применил табельное оружие и ликвидировал стрелка. Пострадавшего полицейского доставили в больницу, за его состоянием следят специалисты.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

13:46:49 26-04-2024

Тема не раскрыта, откуда у больного пистолет?

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Стас

20:31:31 26-04-2024

Гость (13:46:49 26-04-2024) Тема не раскрыта, откуда у больного пистолет? ... что у нас умельцев мало?
если пневматику в боевой переделывают, да тот же СХП могут вполне переделать.

а вот попробуй боевой ствол купить максимум травму продадут да и то побегать придется по ЛРО медкомисиям и прочее.

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Гость

14:00:31 26-04-2024

В смысле, взял пистолет и выстрелил в полицейского? В питере у всех лежат пистолеты и ждут своего часа?

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Майкл Де Санта

23:28:57 26-04-2024

Ну походу чел в ГТА 5 переиграл, вот только забыл что в онлайне читы не работают, вот его и забанили.

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Гость

13:12:36 27-04-2024

Вместе с медиками в квартиру приехали сотрудники полиции. Рассказали бы уж, как все было на самом деле.

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