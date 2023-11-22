Певца Шарлота задержали в российском аэропорту
Несколько дней назад он в соцсетях заявил, что возвращается в Россию
22 ноября 2023, 08:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Певца Шарлота задержали правоохранители в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Baza.
Накануне музыкант в социальных сетях рассказал о том, что летит из Еревана в Россию.
Предположительно, задержание Шарлота может быть связано с несколькими видеороликами, которые он снял для своих социальных сетей. Музыкант сжег свой российский паспорт, а затем снял оскорбительный ролик о патриархе.
Как отмечает Mash, накануне военкомат признал Шарлота негодным к военной службе. При этом ранее певец хвастался в социальных сетях военным билетом, который он, судя по всему, купил.
08:49:35 22-11-2023
Как без паспорта в самолёт попало?
08:55:17 22-11-2023
ДМВ (08:49:35 22-11-2023) Как без паспорта в самолёт попало?... Видимо по иносранному
08:54:10 22-11-2023
педераст жеманный, а не певец.
08:54:23 22-11-2023
А кто это?
09:38:08 22-11-2023
певец Шарлотка показалось
09:44:26 22-11-2023
заявил, что возвращается в Россию --- больной что ли, думал испугаются задерживать? Протестировал, србатали
09:45:35 22-11-2023
Зачем вообще было возвращаться, кушать что-ли нечего стало, решил, что в тюрьме покормят
09:47:10 22-11-2023
военкомат признал Шарлота негодным к военной службе --- интересно в связи с чем. Лишь бы не в связи со взяткой
10:23:23 22-11-2023
А патриарха Гундяева то зачем сюда преплели?
13:56:21 22-11-2023
Раз задержали, значит преступник. Наверное, кого-то убил, изнасиловал, ограбил.