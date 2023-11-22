Певца Шарлота задержали в российском аэропорту

Несколько дней назад он в соцсетях заявил, что возвращается в Россию

22 ноября 2023, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Певца Шарлота задержали правоохранители в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Baza.

Накануне музыкант в социальных сетях рассказал о том, что летит из Еревана в Россию.

Предположительно, задержание Шарлота может быть связано с несколькими видеороликами, которые он снял для своих социальных сетей. Музыкант сжег свой российский паспорт, а затем снял оскорбительный ролик о патриархе.

Как отмечает Mash, накануне военкомат признал Шарлота негодным к военной службе. При этом ранее певец хвастался в социальных сетях военным билетом, который он, судя по всему, купил.