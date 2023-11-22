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Певца Шарлота задержали в российском аэропорту

Несколько дней назад он в соцсетях заявил, что возвращается в Россию

22 ноября 2023, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Певца Шарлота задержали правоохранители в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Baza.

Накануне музыкант в социальных сетях рассказал о том, что летит из Еревана в Россию.

Предположительно, задержание Шарлота может быть связано с несколькими видеороликами, которые он снял для своих социальных сетей. Музыкант сжег свой российский паспорт, а затем снял оскорбительный ролик о патриархе.

Как отмечает Mash, накануне военкомат признал Шарлота негодным к военной службе. При этом ранее певец хвастался в социальных сетях военным билетом, который он, судя по всему, купил. 

музыка

Комментарии 10

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ДМВ

08:49:35 22-11-2023

Как без паспорта в самолёт попало?

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Гость

08:55:17 22-11-2023

ДМВ (08:49:35 22-11-2023) Как без паспорта в самолёт попало?... Видимо по иносранному

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Гость

08:54:10 22-11-2023

педераст жеманный, а не певец.

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Гость

08:54:23 22-11-2023

А кто это?

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Гость

09:38:08 22-11-2023

певец Шарлотка показалось

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Гость

09:44:26 22-11-2023

заявил, что возвращается в Россию --- больной что ли, думал испугаются задерживать? Протестировал, србатали

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Гость

09:45:35 22-11-2023

Зачем вообще было возвращаться, кушать что-ли нечего стало, решил, что в тюрьме покормят

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Гость

09:47:10 22-11-2023

военкомат признал Шарлота негодным к военной службе --- интересно в связи с чем. Лишь бы не в связи со взяткой

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Гость

10:23:23 22-11-2023

А патриарха Гундяева то зачем сюда преплели?

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Гость

13:56:21 22-11-2023

Раз задержали, значит преступник. Наверное, кого-то убил, изнасиловал, ограбил.

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