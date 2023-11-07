Певца XOLIDAYBOY позвали служить в диверсионно-штурмовую бригаду

Комиссар бригады заявил, что сделает из него настоящего патриота

07 ноября 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: Shot

23-летнему блогеру и музыканту Ивану Минаеву, известному под псевдонимом XOLIDAYBOY, предложили служить в диверсионно-штурмовой бригаде. Об этом сообщает Shot.

Комиссар бригады Ильдар Резяпов пригласил тиктокера и заявил, что сделает из него настоящего патриота.

"Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит, не все хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма", – цитирует Резяпова телеграм-канал.

Ранее стало известно, что певцу вручили повестку, а позднее он упал в обморок во время концерта.