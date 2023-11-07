Певца XOLIDAYBOY позвали служить в диверсионно-штурмовую бригаду
Комиссар бригады заявил, что сделает из него настоящего патриота
07 ноября 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: Shot
23-летнему блогеру и музыканту Ивану Минаеву, известному под псевдонимом XOLIDAYBOY, предложили служить в диверсионно-штурмовой бригаде. Об этом сообщает Shot.
Комиссар бригады Ильдар Резяпов пригласил тиктокера и заявил, что сделает из него настоящего патриота.
"Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит, не все хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма", – цитирует Резяпова телеграм-канал.
Ранее стало известно, что певцу вручили повестку, а позднее он упал в обморок во время концерта.
23:02:13 07-11-2023
холидейбой- это полный ппц, граждане.
01:19:33 08-11-2023
Чему комиссар научить может? Доносы строчить? Тиктокера старшине нужно на путь исправления ставить.
09:58:14 08-11-2023
Кто из двоих девок на фото этот недоблогер ?
10:36:28 08-11-2023
Гость (09:58:14 08-11-2023) Кто из двоих девок на фото этот недоблогер ?... С таким зрением у вас может произойти сексуальное недоразумение.
10:38:06 08-11-2023
А Ильдар Резяпов не такая же картонная дурилка как и этот блогер?