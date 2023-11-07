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Певца XOLIDAYBOY позвали служить в диверсионно-штурмовую бригаду

Комиссар бригады заявил, что сделает из него настоящего патриота

07 ноября 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

23-летнему блогеру и музыканту Ивану Минаеву, известному под псевдонимом XOLIDAYBOY, предложили служить в диверсионно-штурмовой бригаде. Об этом сообщает Shot.

Комиссар бригады Ильдар Резяпов пригласил тиктокера и заявил, что сделает из него настоящего патриота.

"Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит, не все хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма", – цитирует Резяпова телеграм-канал.

Ранее стало известно, что певцу вручили повестку, а позднее он упал в обморок во время концерта.

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Комментарии 5

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Элен без ребят

23:02:13 07-11-2023

холидейбой- это полный ппц, граждане.

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Гость

01:19:33 08-11-2023

Чему комиссар научить может? Доносы строчить? Тиктокера старшине нужно на путь исправления ставить.

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Гость

09:58:14 08-11-2023

Кто из двоих девок на фото этот недоблогер ?

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Гость

10:36:28 08-11-2023

Гость (09:58:14 08-11-2023) Кто из двоих девок на фото этот недоблогер ?... С таким зрением у вас может произойти сексуальное недоразумение.

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Гость

10:38:06 08-11-2023

А Ильдар Резяпов не такая же картонная дурилка как и этот блогер?

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