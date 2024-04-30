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Певец из Барнаула занял призовое место в шоу "Голос"

Алексей Сулима исполнил песню "Я люблю тебя до слез"

30 апреля 2024, 14:51, ИА Амител

Алексей Сулима / Фото: "Яндекс Музыка"
Алексей Сулима / Фото: "Яндекс Музыка"

Уроженец Барнаула Алексей Сулима занял третье место в финале шоу "Голос" на Первом канале. Он исполнил песню "Я люблю тебя до слез" Александра Серова.

Наставницей исполнителя была певица Zivert.

Второе место занял Георгий Русских, а первое досталось Богдану Шувалову.

Алексей Сулима (Мехряков) родился в 1990 году в Барнауле. Известен по таким хитам, как Somebody, "Смотри в глаза", "Стреляй" и некоторым другим.

По данным "Яндекс.Музыки", за последний месяц только в этом сервисе его композиции послушало 916 тысяч человек.

Барнаул культура

Комментарии 2

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антон

21:05:20 30-04-2024

красавчик!!! но братишка его трутен куда круче 🤘🤘

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Гость.

07:16:17 01-05-2024

Вообще говоря, эта песня И. Крутого - автора музыки и И.Николаева, автора стихов.А.Серов - отличный исполнитель,певец.И.Николаев и композитор, написавший музыку ко многим хорошим песням.Талантлив, пишет стихи.

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