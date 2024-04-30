Певец из Барнаула занял призовое место в шоу "Голос"

Алексей Сулима исполнил песню "Я люблю тебя до слез"

30 апреля 2024, 14:51, ИА Амител

Алексей Сулима / Фото: "Яндекс Музыка"

Уроженец Барнаула Алексей Сулима занял третье место в финале шоу "Голос" на Первом канале. Он исполнил песню "Я люблю тебя до слез" Александра Серова.

Наставницей исполнителя была певица Zivert.

Второе место занял Георгий Русских, а первое досталось Богдану Шувалову.

Алексей Сулима (Мехряков) родился в 1990 году в Барнауле. Известен по таким хитам, как Somebody, "Смотри в глаза", "Стреляй" и некоторым другим.

По данным "Яндекс.Музыки", за последний месяц только в этом сервисе его композиции послушало 916 тысяч человек.