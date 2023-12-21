Певец ЮрКисс заявил о завершении карьеры

Он успел выпустить один альбом

21 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: vk.com/urkiss_official

Российский певец ЮрКисс объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в социальных сетях.

Свои выступления певец начал в 2012 году, когда ему было 14 лет. За это время он выпустил только один альбом, который стал для ЮрКисса первым и последним.

25-летний артист в публикации отметил, что у каждой истории есть начало и конец. Он также добавил, что в последнее время очень много думал о жизни и принял решение уйти со сцены.

"История проекта "ЮрКисс" подошла к своему логическому концу. Я выпущу свой первый и последний альбом. На этом все", – написал певец.

Он также поблагодарил тех, кто помогал ему в творческой деятельности.