Певец ЮрКисс заявил о завершении карьеры
Он успел выпустить один альбом
21 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: vk.com/urkiss_official
Российский певец ЮрКисс объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в социальных сетях.
Свои выступления певец начал в 2012 году, когда ему было 14 лет. За это время он выпустил только один альбом, который стал для ЮрКисса первым и последним.
25-летний артист в публикации отметил, что у каждой истории есть начало и конец. Он также добавил, что в последнее время очень много думал о жизни и принял решение уйти со сцены.
"История проекта "ЮрКисс" подошла к своему логическому концу. Я выпущу свой первый и последний альбом. На этом все", – написал певец.
Он также поблагодарил тех, кто помогал ему в творческой деятельности.
07:08:16 21-12-2023
Да неужели?! Слава Богу!
07:13:46 21-12-2023
...
07:23:50 21-12-2023
ну все. в свете таких событий альбом сразу станет платиновым, за право его выпустить будут биться самые большие студии звукозаписи. дальше сами досочиняйте.
09:03:10 21-12-2023
как же теперь дальше жить-то?
09:15:51 21-12-2023
Ещеб знать что это за чудо.
11:29:10 21-12-2023
Гость (09:15:51 21-12-2023) Ещеб знать что это за чудо.... Вот сразу такой вопрос возникает!!! Неизвестный))))))))))))))))) зачем инфа о нем?! писать не о чем? или смотивировали???
09:27:43 21-12-2023
ой да Пугачева так 100 раз делала)
09:40:12 21-12-2023
А в каком караоке-баре он пел?
09:47:51 21-12-2023
Кто такой - не понятно, поёт - на большого любителя. Зато получил медаль "За заслуги перед отечеством" и звание "Заслуженный артист"!!!??? Слов нет. ГЕРОЙ!
10:48:20 21-12-2023
когда папа АлиГарх... можно и медаль получить и уйти не попращавшись.
11:30:16 21-12-2023
Гость (10:48:20 21-12-2023) когда папа АлиГарх... можно и медаль получить и уйти не поп... чтоб прощаться, надо бы "поприветствоваться", а его народ и не знает!
12:02:52 21-12-2023
Видимо, пиар-ход, поскольку безызвестный карацупа!
12:22:57 21-12-2023
Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певческой карьеры не связано с началом политической...
12:49:01 21-12-2023
Гость (12:22:57 21-12-2023) Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певчес... не дай Бог!
12:49:28 21-12-2023
Гость (12:22:57 21-12-2023) Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певчес... "С корабля на бал"??? смешно, если б не было так грустно!
12:47:56 21-12-2023
Наверное, распределились, а в следующем году второго брата наградят?! только за что? за какие заслуги? что-то народ не в курсе!
13:39:54 21-12-2023
Вот так обидно, что пропустил сообщение о начале карьеры
18:03:19 21-12-2023
кто это?
21:46:28 22-12-2023
А у него была карьера? Видимо пропустили. И про альбом не знали . Печаль.