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Певец ЮрКисс заявил о завершении карьеры

Он успел выпустить один альбом

21 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: vk.com/urkiss_official
Фото: vk.com/urkiss_official

Российский певец ЮрКисс объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в социальных сетях.

Свои выступления певец начал в 2012 году, когда ему было 14 лет. За это время он выпустил только один альбом, который стал для ЮрКисса первым и последним.

25-летний артист в публикации отметил, что у каждой истории есть начало и конец. Он также добавил, что в последнее время очень много думал о жизни и принял решение уйти со сцены.

"История проекта "ЮрКисс" подошла к своему логическому концу. Я выпущу свой первый и последний альбом. На этом все", – написал певец.

Он также поблагодарил тех, кто помогал ему в творческой деятельности.

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Комментарии 19

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Гость

07:08:16 21-12-2023

Да неужели?! Слава Богу!

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Гость

07:13:46 21-12-2023

...

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Гость

07:23:50 21-12-2023

ну все. в свете таких событий альбом сразу станет платиновым, за право его выпустить будут биться самые большие студии звукозаписи. дальше сами досочиняйте.

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Гость

09:03:10 21-12-2023

как же теперь дальше жить-то?

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Гость

09:15:51 21-12-2023

Ещеб знать что это за чудо.

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Гость

11:29:10 21-12-2023

Гость (09:15:51 21-12-2023) Ещеб знать что это за чудо.... Вот сразу такой вопрос возникает!!! Неизвестный))))))))))))))))) зачем инфа о нем?! писать не о чем? или смотивировали???

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Гость

09:27:43 21-12-2023

ой да Пугачева так 100 раз делала)

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Юс

09:40:12 21-12-2023

А в каком караоке-баре он пел?

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Гость

09:47:51 21-12-2023

Кто такой - не понятно, поёт - на большого любителя. Зато получил медаль "За заслуги перед отечеством" и звание "Заслуженный артист"!!!??? Слов нет. ГЕРОЙ!

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Гость

10:48:20 21-12-2023

когда папа АлиГарх... можно и медаль получить и уйти не попращавшись.

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Гость

11:30:16 21-12-2023

Гость (10:48:20 21-12-2023) когда папа АлиГарх... можно и медаль получить и уйти не поп... чтоб прощаться, надо бы "поприветствоваться", а его народ и не знает!

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Гость

12:02:52 21-12-2023

Видимо, пиар-ход, поскольку безызвестный карацупа!

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Гость

12:22:57 21-12-2023

Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певческой карьеры не связано с началом политической...

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Гость

12:49:01 21-12-2023

Гость (12:22:57 21-12-2023) Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певчес... не дай Бог!

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Гость

12:49:28 21-12-2023

Гость (12:22:57 21-12-2023) Когда не знаешь кто это, но надеешься, что завершение певчес... "С корабля на бал"??? смешно, если б не было так грустно!

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Гость

12:47:56 21-12-2023

Наверное, распределились, а в следующем году второго брата наградят?! только за что? за какие заслуги? что-то народ не в курсе!

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Гость

13:39:54 21-12-2023

Вот так обидно, что пропустил сообщение о начале карьеры

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Гость

18:03:19 21-12-2023

кто это?

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Гости

21:46:28 22-12-2023

А у него была карьера? Видимо пропустили. И про альбом не знали . Печаль.

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