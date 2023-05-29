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Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве

Сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов

29 мая 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: isrageo.com
Фото: isrageo.com

Певицу Славу (Анастасию Сланевскую) экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил её концертный директор Николай Макаров. 

"Артистка госпитализирована, да. Врачи решили положить, просто сделать анализы, проверить, что с ней, потому что стало плохо, температура поднялась", – заявил он.

По его словам, сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов. 

Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что Сланевская попала в больницу с рвотой и высокой температурой этим утром. На связь со своей командой она не выходит.

Комментарии 5

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Алексей

20:24:45 29-05-2023

И зачем нам это знать?

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ВВП

06:11:11 30-05-2023

Алексей (20:24:45 29-05-2023) И зачем нам это знать? ... Ну как зачем, это самоназванные "звёзды" и элита. ))

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Гость

21:59:17 29-05-2023

Съела что-то. Возможно просроченный йогурт.

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Гость

07:56:30 30-05-2023

Ща откапают и она снова пойдет кривляться под фанеру!

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Гость

08:27:23 30-05-2023

А это кто вообще? Места не хватит обо всех госпитализированных писать.

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