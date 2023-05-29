Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве

Сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов

29 мая 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: isrageo.com

Певицу Славу (Анастасию Сланевскую) экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил её концертный директор Николай Макаров.

"Артистка госпитализирована, да. Врачи решили положить, просто сделать анализы, проверить, что с ней, потому что стало плохо, температура поднялась", – заявил он.

По его словам, сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов.

Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что Сланевская попала в больницу с рвотой и высокой температурой этим утром. На связь со своей командой она не выходит.