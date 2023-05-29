Певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве
Сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов
29 мая 2023, 20:03, ИА Амител
Певицу Славу (Анастасию Сланевскую) экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил её концертный директор Николай Макаров.
"Артистка госпитализирована, да. Врачи решили положить, просто сделать анализы, проверить, что с ней, потому что стало плохо, температура поднялась", – заявил он.
По его словам, сейчас врачи подозревают воспаление лёгких, однако точный диагноз станет известен после получения результатов анализов.
Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что Сланевская попала в больницу с рвотой и высокой температурой этим утром. На связь со своей командой она не выходит.
20:24:45 29-05-2023
И зачем нам это знать?
06:11:11 30-05-2023
Алексей (20:24:45 29-05-2023) И зачем нам это знать? ... Ну как зачем, это самоназванные "звёзды" и элита. ))
21:59:17 29-05-2023
Съела что-то. Возможно просроченный йогурт.
07:56:30 30-05-2023
Ща откапают и она снова пойдет кривляться под фанеру!
08:27:23 30-05-2023
А это кто вообще? Места не хватит обо всех госпитализированных писать.