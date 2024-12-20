ПИ FM на 88,6 FM. В Бийске появилось новое радио с музыкой и новостями
Помимо FM-вещания, радиостанцию можно слушать на официальном сайте
20 декабря 2024, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFK5kL1W
С 17 декабря 2024 года жители Бийска могут настроиться на волну 88,6 FM, где начало вещание Первое Интернациональное Радио (ПИ FM).
Радиостанция предлагает слушателям русскоязычную музыку в современной танцевальной обработке и насыщенную атмосферу драйва круглосуточно. Помимо музыки, в эфире звучат интересные рубрики, такие как "Новости", "ПРО", "Автотема" и "Сила слова", где обсуждают актуальные темы и новости со всего мира.
Особое место в сетке вещания занимает проект "Дискотека ПИ FM", который выходит не только на радио, но и на телевидении в рамках программы "Клипотека ПИ FM" на канале "Продвижение".
Слушать радиостанцию можно и через FM-частоты, и онлайн: на официальном сайте через "умные колонки" с голосовыми ассистентами "Алиса", "Маруся" и "Салют". Также трансляция доступна в разделе "Радиостанции" на платформе "VK Музыка" и в разделе "Радио FM" в "Одноклассниках".
Медиагруппа FM-Продакшн
Адрес: Бийск, ул. Социалистическая, 5/3, 2 этаж
Тел.: +7 (3854) 555-500
*FM ("ЭфЭм"); VK ("ВиКей")
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
Комментарии 0