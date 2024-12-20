ПИ FM на 88,6 FM. В Бийске появилось новое радио с музыкой и новостями

Помимо FM-вещания, радиостанцию можно слушать на официальном сайте

20 декабря 2024, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFK5kL1W

Мужчина слушает музыку на радио / Фото: мастер1305 / freepik.com

С 17 декабря 2024 года жители Бийска могут настроиться на волну 88,6 FM, где начало вещание Первое Интернациональное Радио (ПИ FM).

Радиостанция предлагает слушателям русскоязычную музыку в современной танцевальной обработке и насыщенную атмосферу драйва круглосуточно. Помимо музыки, в эфире звучат интересные рубрики, такие как "Новости", "ПРО", "Автотема" и "Сила слова", где обсуждают актуальные темы и новости со всего мира.

Особое место в сетке вещания занимает проект "Дискотека ПИ FM", который выходит не только на радио, но и на телевидении в рамках программы "Клипотека ПИ FM" на канале "Продвижение".

Слушать радиостанцию можно и через FM-частоты, и онлайн: на официальном сайте через "умные колонки" с голосовыми ассистентами "Алиса", "Маруся" и "Салют". Также трансляция доступна в разделе "Радиостанции" на платформе "VK Музыка" и в разделе "Радио FM" в "Одноклассниках".

Фото предоставлено медиагруппой FM-Продакшн

Медиагруппа FM-Продакшн

Адрес: Бийск, ул. Социалистическая, 5/3, 2 этаж

Тел.: +7 (3854) 555-500

*FM ("ЭфЭм"); VK​ ("ВиКей")

ИП Шаповалова А. Д.

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